La conexión a la red eléctrica de un exceso de centrales fotovoltaicas no sincronizadas con el resto es lo que pudo causar la inestabilidad del sistema y el apagón. También la UME es una unidad no sincronizada con el conjunto de las Fuerzas Armadas, puesto que no forma parte del Ejército de Tierra, ni de la Armada ni del el Ejército del Aire, en contradicción a lo que establece la Constitución («las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire….»). Tampoco comparte su misión («garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional») ni el compromiso militar de juramento («defensa de la soberanía e independencia de la Patria, de su unidad e integridad territorial y del ordenamiento constitucional»).

Aunque también sea preciso proteger a la población en grave riesgo, catástrofe y crisis, ello ya se hacía y se sigue haciendo con las capacidades de todas las FAS, sin haber necesitado de una unidad específica, la UME, que además no depende jerárquicamente del Jemad y a la que se ha otorgado la atribución sobre todos los Ejércitos en temas de Protección Civil, lo que es una incoherencia orgánica (la dana fue una trágica constatación).

Esa misión de protección civil ha ido mutando hasta convertirse en una ONG dedicada a limpiar calles, repartir mantas y raciones de campaña. Es comprensible que la población, por desconocimiento, acepte esa modalidad de actuación, pero fue pasiva la actitud de parte de la cúpula militar cuando fue creada, contando con el rechazo del resto de las FAS, timorata ahora con su proceder como ONG y temeraria si consiente, como parece, que sea priorizada en la asignación de recursos del 'rearme' (a diferencia del Seprona o de Guardia Civil).

En resumidas cuentas. la UME está desincronizada con el resto de las unidades, y con ello posiblemente se pretenda políticamente que arrastre al conjunto a imitar su comportamiento, abandonando la defensa armada de la nación, que es el cometido de los Ejércitos, e implicando que la seguridad nacional colapse, como la electricidad, al ser sometida a un esfuerzo cuando se requiera: defender Ceuta, Melilla, Canarias o nuestras costas. Annual fue un antecedente.

Francisco J. Membrillo. Sevilla

Sin metálico a mano

Recuerdo que durante el apagón pude ir al supermercado a comprar productos básicos para mi familia porque tenía efectivo a mano. Lo único en lo que puedo pensar ahora es en qué habría pasado en un mundo sin dinero en efectivo, sin luz, sin tarjetas de crédito. Suena a pesadilla, sobre cuando cuando la UE pretende instaurar el 'euro digital' para acabar sustituyendo billetes y monedas por pagos electrónicos.

Alberto Álvarez Pérez. Sevilla