El Tribunal Supremo dictó una sentencia en febrero de 2020 que no tuvo mucha repercusión por darse a conocer en pleno estado de conmoción nacional por el coronavirus, con los españoles encerrados en casa por decreto de Sánchez. ¿Qué dijo el Supremo en su sentencia de 17 de febrero de 2020? Que el derecho de los periodistas a informar desde el Congreso es sagrado, a cuyo efecto devolvió a un periodista su credencial, para que pudiese seguir informando. Los que ahora tramitan normas contra los periodistas acreditados lo hacen a sabiendas de que están violando un derecho fundamental. De hecho, los letrados parlamentarios se oponen a la reforma del Reglamento del Congreso que se tramita en contra de los periodistas. Creo que debería dejarse sin efecto, toda vez que el Congreso también está sujeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico (artículo 9.1 de la CE).

José Luis Gardón. Madrid

Alumbrado público en Sevilla

Hace unos días venía un artículo sobre el alumbrado público en la ciudad en el que se recogía que con el cambio del mismo se ahorraba casi un 70% de la factura de la luz, culminaba la renovación de más de 18.000 luminarias y la sustitución de cerca de mil farolas de carretera en el Centro, amén de la instalación de luces led en monumentos de la ciudad.

Me parece magnífico todo ahorro por parte del Ayuntamiento, pero yo vengo observando desde hace meses que la iluminación de zonas tanto de Nervión como otras cada vez es más deficiente, dando verdadero miedo internarse por determinadas calles, ya que están cada vez más oscuras, y eso no sólo es preocupante en verano cuando anochece más tarde, sino que en invierno puede que a las seis de la tarde no se pueda pasar por algunas zonas ya que al ser las calles muy estrechas, la luz natural es inexistente y la artificial más bien escasa.

Ya que quieren ahorrar en luz, les indico una fórmula que en principio puede ser gastosa, pero que redundaría en beneficio de los ciudadanos y es, la de ir cambiando esas farolas altísimas que mayormente iluminan las copas de los árboles por otras farolas más bajitas (tipo fernandinas u otras parecidas) que facilitarían, no solo el tránsito de los ciudadanos, sino que nos daría una seguridad de la que ahora carecemos, no solo por la falta de iluminación, sino porque no vemos la cantidad de acerado levantado que no se arregla y que ocasiona más de un problema al poder tener un accidente, los baches que existen en los cruces de las calles y que nos abocan a posibles accidentes, sobre todo a las personas con movilidad reducida, ya que los rebajes de las aceras son un horror.

Pilar Eguaras. Sevilla

Mataslascañas

Como todos los veranos, hay que dar un toque de atención y denunciar la falta de infraestructuras que hay en la playa de Matalascañas. Empezamos por la carretera; el tramo que hay desde el desvío de la autopista hasta llegar a la playa está infame; esto no sé de quién será competencia, imagino que dependerá de la Junta de Andalucía o quizás del Ayuntamiento de Almonte, sea de quien sea la responsabilidad, la carretera está totalmente descarnada, es un sufrimiento en el coche cada bache, al presidente del Gobierno le llevaría a Doñana por esta carretera. Otro tema son los socavones que se han producido este año en el paseo que tenían que estar solventados; la falta de servicios elementales en esta playa son notables, siendo el Ayuntamiento de Almonte uno de los más ricos, debido al aporte económico por parte de los vecinos de Matalascañas y del Rocío. No se ha llevado tampoco a cabo, el desdoble de carretera tan necesario y los fines de semana, siguen siendo caóticos por la cantidad de personas que se acercan a disfrutar de esta estupenda playa.

María Teresa de la Hoya. Sevilla

Álvaro Núñez en Pamplona

Interesantísima la entrevista a Álvaro Núñez en el programa 'Vive San Fermín' el día del debut de sus toros en Pamplona. No se puede ser más torero de lo que lo ha sido el ganadero gaditano. A pesar de los intentos de los conductores del programa de evitar por todos los medios de que se hable de lo que ocurre en la plaza por la tarde con los toros que se corren por la mañana, Álvaro ha estado cumbre. Nada de una faena de aliño. Los ha toreado a los tres como ha querido. Si bien ha estado con la derecha, mejor lo ha hecho con la izquierda. Lo naturales han sido eternos. Y qué decir de la suerte suprema: Estocada hasta la bola en todo lo alto. Pero no voy a revelar nada de lo que ha dicho el ganadero. Hoy, que todo queda grabado y puede recuperarse el programa en cualquier momento, recomiendo a todos los taurinos que no hayan tenido la oportunidad de presenciar la entrevista en directo que la rescate y la vea. Merece la pena.

Mario Suárez. Pilas