Se acercan las fechas más esperadas para mucha gente, apasionada por las cofradías. Pero, ¿qué significa realmente vivir la Semana Santa? Me hago muchas veces esa pregunta. ¿Quién puede considerarse cofrade y quién no? ¿Por qué hay personas que juran por su Virgen pero no ... van a misa? ¿Por qué su cofradía lo es todo, cuando luego se pasan la vida blasfemando o anteponiendo sus propios intereses a Dios? ¿Se vive más el postureo que la verdadera fe?

Escucho a menudo frases como: «Bueno, mejor que vivan la Semana Santa a que no vivan nada». Pero me da la sensación de que la sociedad se está moviendo más por el «qué» que por el «por qué». La Semana Santa explica muchas más cosas de las que se ven, y me cuesta creer que se esté viviendo de verdad. Parece más una moda o una competición por ver quién sabe más que el otro.

No critico desde fuera. También he vivido momentos intensos, he sentido la emoción de una marcha, el silencio de una madrugada, o el paso firme de un costalero bajo un palio. Pero me preocupa que todo eso se quede solo en lo estético, en lo visible, y no se traduzca en una fe verdadera, comprometida y coherente.

Entiendo que para muchos la Semana Santa es cultura, arte, tradición, identidad. Y está bien. Pero no deberíamos disfrazar eso de fe si luego nuestra vida no refleja ni por un segundo lo que decimos defender esos días. Las hermandades pueden ser mucho más que organizadoras de procesiones: tienen el poder de transformar personas, de enseñar valores, de unir a la comunidad… pero muchas veces se quedan solo en la superficie.

Con todo esto no quiero decir que nadie la viva de forma auténtica, sino que esta sociedad debería dejar de ser tan hipócrita y no demostrar su «lealtad a Dios» solo cuando le interesa.

Espero, de verdad, que algún día la gente comprenda lo que realmente explica la Semana Santa: que no es solo una puesta en escena, ni una excusa para llamar la atención o ganar reconocimiento. Es una expresión profunda de fe, de sacrificio, de entrega… y ojalá dejemos el postureo a un lado para empezar a vivirla con el respeto, la coherencia y el sentido que mereces.

Roberto Salas Sevilla

Trazo grueso

La escena se repite: vemos a Donald Trump sentado en un escritorio, saca un enorme rotulador negro y pinta con unos trazos enormes y puntiagudos lo que debe ser su firma. A continuación muestra su gran obra al público. Queda meridianamente claro que lo importante del documento es esa firma grotesca. El texto del documento no tiene importancia. Lo sustancial, lo importante, es esa huella exhibicionista. Es como el león que va marcando con orina su territorio. Trump marca la política interna de su país y del mundo con su firma de trazo negro y grueso. Como su pensamiento.

Juan Manuel Carreño Valencia