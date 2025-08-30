Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Frente a su deber de elaborar los Presupuestos y colaborar con las comunidades autónomas en materia de incendios forestales, el Gobierno insiste e insiste (e insiste) en que no tiene apoyos para los Presupuestos; y, una vez consumados los incendios más terribles de los últimos años, aprueba planes contra incendios, diciendo el ministro del Interior que tal actuar se hace llamar 'prevenir'. El Ministro del Interior es juez de carrera y sabe muy bien que eso se llama arbitrariedad, prohibida expresamente por la Constitución. Pero hay más en este verano del Gobierno de la vergüenza. Frente al uso reglado de La Mareta, previsto para fomentar el turismo, el Gobierno blinda el palacio y desvía su uso para las vacaciones del presidente Sánchez y familia y amigos, todo lo cual se llama desviación de poder. Y frente al acto propio del Legislativo, que ha de promover la igualdad de todos, el Legislativo se arroga amnistiar, en exclusiva, a un grupito de delincuentes, con el aval de una sentencia que se ha publicado en el BOE el 1 de agosto, quizá para tapar la arbitrariedad más grande jamás contada. Ahí está, seguramente, el quid de todo lo que pasa en España. ¿O es que los ministros y el Presidente están libres de, como dice mi hija, perder la chaveta?

José Luis Gardón. Madrid

Árbol que se corta, cae

Claro que los políticos no tienen porqué saber de todo, pero para eso están los técnicos de la administración, para orientarlos en los temas que ellos no controlan, antes de que tomen decisiones de las que tengan que lamentarse más tarde. «No se puede cortar la raíz de un árbol y luego extrañarse de que éste se caiga». Pedir perdón tras meter la pata por tomar una decisión sin el conocimiento suficiente o por no haber preguntado antes de tomarla a los técnicos que saben del tema, no sirve absolutamente para nada. Como dice el refrán: «Agua pasada no mueve molinos».

Mario Suárez. Pilas

Ola de calor

Los medios de comunicación nos machacan con la ola de calor que hemos padecido y de la escasez de medios para combatirla, que si toldos, que si árboles, que si una cosa u otra, amén de la escasez de fuentes públicas, y piscinas públicas por construir pero cuyas licitaciones quedan desiertas, el caso es que estamos en una ciudad que en cuanto el termómetro sube más de la cuenta se convierte en un infierno y por más que nos quieran hacer ver las soluciones que por parte de los distintos ayuntamientos que han sido y los que serán nos dan son a todas luces insuficientes y dilatadas en el tiempo. La plantación de árboles está bien, pero hay que tener en cuenta que para que para que cumplan su cometido se necesita mucho tiempo y un mantenimiento del que carecen por completo los que ya hay, podas, riegos, control de plagas, etc. y por supuesto que den sombra donde se necesita, no como por ejemplo en la Avda. s. Francisco Javier que están para darla al carril bici y no a los bancos tan ridículos que han colocado en la misma. Los toldos, bien pero entre unas cosas y otras se pasan los veranos y aquí mucha palabreria pero poca efectividad. ¿Para cuándo los tantas veces anunciados toldos en los puentes que cruzan el río y que nunca más se supo de ellos? Existen zonas en las que no se pueden poner los toldos, pero durante la Expo 92 en un erial como era la Cartuja se pusieron unas pérgolas con agua pulverizada que bajaban en unos grados la temperatura. Tenemos una plaza de la Encarnación que con todo el dinero que se ha gastado en ella no deja de ser una plaza dura imposible de transitar por ella, lo mismo que por la zona de la Enramadilla donde el apeadero y las aceras de la Facultad de Derecho. Y suma y sigue.

Pilar Eguaras. Sevilla