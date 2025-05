Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Nos engañan constantemente desde las mismas instancias que, se supone, salvaguardan nuestro interés y la necesidad de estar informados. Es más que posible que nos consideren un rebaño obediente en vez de un gran grupo de personas con dignidad. Desde el minuto cero del 'blackout' ... hubo gente que entendió su causa, y rápidamente se habló de una «oscilación» que, por supuesto nadie entendió, porque en la explicación se incorporan conceptos técnicos de frecuencia, de acoplamiento a la red, de sistemas de protección que no funcionaron, porque un exceso de energía renovable no es adecuada para una red eléctrica ya sobrepasada. También se habló muy pronto de la alta «penetración» de operadores, que nos sonó algo pornográfico, y que tampoco se explicó en su momento. Ahora, días después, nuestros ministros aseguran que están en busca de la verdad y que no es bueno «precipitarse» para dar explicaciones aventuradas. Pero ya no necesario. El poder corrompe, y lo vemos claramente entre los miembros del actual Gobierno, que nunca asume culpas y trata de poner el ventilador en marcha para desviar la atención de la gente. Lo peor de esta demagogia es que todavía hay una enorme fuerza social, fundamentalmente poco informada, o poco formada, que va a apoyarles sin condiciones, como si la vida real se tratara de un partido entre merengues y azulgranas, sin argumentos, sin razones obvias, sin lógica alguna. Me pregunto, no cómo podemos actualizar la red eléctrica, que eso se hará, sino cómo conseguir lo más difícil: que el público deje de ser tan fanático y ciego, y tan refractario como para no aceptar lo que es obvio.

Santiago Calero Vaquera. Madrid Joya de la Masia Hace 20 años Leo Messi marcó su primer gol con el primer equipo del F.C. Barcelona. Tenía tan solo 17 años y 10 meses. El pasado miércoles en la semifinal de la Champions, disputada entre el Barça y el Inter de Milán, Lamine Yamal, con 17 años y 9 meses, jugó su partido 100 luciendo la camiseta azulgrana, con la que ofreció un clamoroso recital de fútbol. Tuvo una actuación memorable. Un repertorio inagotable de recursos futbolísticos. Marcó un gol antológico, estratosférico, que dió la vuelta al mundo y que no nos cansaremos de contemplar. La nueva joya de la Masia maravilla, cautiva a los espectadores. Su precocidad no tiene precedentes. Juega con descaro, con naturalidad, con una insolencia propia de un imberbe. Genera asombro y fascinación. Provoca, a la par, admiración y envidia. Desconocemos cuál será su listón y si esas actuaciones estelares se mantendrán e incluso se superarán a lo largo de su carrera, que todavía se halla en su fase incipiente. Para muchos reputados especialistas estamos ante un genio. El tiempo dirá cuál es su futuro. José María Torras Coll. Sabadell ( Barcelona)

