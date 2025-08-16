Esta mañana, en la parada de Miraflores de la Sierra de Madrid, el conductor se negó a atender a mi mujer en silla de ruedas alegando que iba con retraso y que detrás venía otro

Es que el acceso al transporte para las personas con discapacidad es una odisea, y a esto se le añade el factor suerte de con quién te topes y te atienda. Esta mañana, a las 12.35, en la parada de Miraflores de la Sierra de Madrid, de regreso a la capital, esperando el autobús 725, el conductor se negó a atender a mi mujer en silla de ruedas alegando que iba con retraso y que detrás venía otro. Arrancó y nos dejó en tierra. ¿Dónde está la profesionalidad de ese conductor? Porque está claro que su humanidad brilla por su ausencia. El siguiente autobús llegó a la 13.05 y no le funcionaba la plataforma elevadora, por lo que tampoco pudimos acceder. No subimos a un autobús hasta las 13.50. Esperamos en la parada a pleno sol con 34ºC. ¿Por qué siempre a las personas que lo tienen más duro en la vida la sociedad las castiga por partida doble?

Francisco José Eguibar. Madrid

Limpieza deficiente en Sevilla

Habitualmente con mi familia solemos coger parte de nuestras vacaciones estivales haciendo turismo por el interior de nuestro país. Y siempre sacamos como conclusión puntos deficientes sobre nuestra ciudad. Sobre todo en el tema urbanístico, y más fundamentalmente en el servicio de limpieza de nuestras calles y plazas. Cuando se trata de limpieza urbana en España, puedo decir (hemos estado por allí recientemente) que Oviedo ha puesto el listón muy alto, coronándose como la ciudad más limpia del país. Este galardón viene avalado por una alta puntuación de 83 sobre 100 en la evaluación de los servicios de limpieza de la ciudad. La impresionante puntuación sugiere un alto nivel de satisfacción ciudadana con la limpieza general de las calles, aceras y zonas públicas de la ciudad, lo que sitúa a Oviedo como ejemplo de saneamiento urbano eficaz a nivel nacional.Es evidente que las autoridades locales y la comunidad de Oviedo han demostrado un fuerte compromiso con el mantenimiento de un entorno positivo, como se refleja en la excelente puntuación y en los comentarios positivos de residentes y visitantes por igual. Sevilla, desgraciadamente, carece de luz propia en este sentido. Don Quien Corresponda creo, respetuosamente, que no tiene las ideas claras sobre el verdadero sentido de la limpieza de las calles, que a fin de cuenta es un aspecto fundamental para el bienestar de la ciudad y sus habitantes. A menudo se pasa por alto, pero su impacto en la salud pública, la estética urbana, la economía y el medio ambiente es significativo. Es importantísimo mantener las calles limpias, la apariencia de una ciudad, de Sevilla en particular, tiene un efecto directo en el turismo. Las ciudades limpias son más atractivas para los visitantes, lo que puede resultar en un aumento en el turismo y, por consiguiente, en ingresos económicos. Invertir en la limpieza de las calles de Sevilla es, por lo tanto, una estrategia inteligente para fomentar el turismo y estimular la economía local. La responsabilidad de mantener las calles limpias recae en el gobierno local, pero también en nosotros como ciudadanos, al adoptar prácticas responsables y fomentar una cultura de limpieza y respeto por el medio ambiente. De este modo podemos asegurar que nuestras ciudades, Sevilla concretamente, sean lugares donde todos deseamos vivir, trabajar y visitar.

Alberto Álvarez Pérez. Sevilla

