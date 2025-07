Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Me he despertado triste, intentando saber algo sobre ti, David. No podía creer que un joven agricultor que reivindicaba sus derechos legítimos hubiese puesto fin a su vida de forma voluntaria. Al pensarlo he llorado y luego lo he intentado comprender.

Trabajabas de sol a sol como una persona honesta, cumpliendo con tu lugar en la sociedad con la forma de vida que aprendiste y que te inculcaron tus padres. Sin duda no entendiste cómo la misma sociedad por la que trabajaste podría ignorarte y destruirte.

El campo, tu tierra amada, que cuidabas con mimo, es la España abandonada y traicionada por los políticos en quien confiaste. Qué pronto te levantaste contra la injusticia y luchaste por ella, como tu paisana Agustina hizo en su época.

Tú también eres un héroe porque te diste cuenta de que había que hacer algo que despertara al pueblo español. Y lo has hecho como sólo tú podías hacerlo. Plantaste la semilla que teníamos guardada, dormida y enmohecida en nuestro interior. Alzaste la voz para que te escuchásemos. Fuiste solidario con tus gentes y les ayudaste. Pediste ayuda y protección para todos nosotros y no obtuviste respuesta. Hiciste lo que amabas: sembrar. Sí, David.

Tu semilla es levantarse al amanecer y trabajar para que todos tengamos en nuestra mesa un trozo de pan cada día. Tu semilla es reivindicar la libertad de toda persona y luchar por la injusticia. Tu semilla es el amor a tu familia, a tus amigos, a tu pueblo, a la gente de bien. Tu semilla es aquella que nos recuerda el esfuerzo de todas las generaciones pasadas y que hicieron de nuestro país una España única.

Tu semilla es no permitir que eso se olvide y recordar nuestra historia con respeto y orgullo. Sólo los héroes o los líderes, en los momentos difíciles, se levantan y luchan por la justicia con corazón, honor y valentía.

Yo sé de un hombre, de un agricultor, que lo hizo sembrando con su vida.

Se llamaba David, no nació rey, pero lo parecía.

Carlos Alonso de Celada. Belchite (Zaragoza)

Más temas:

Agricultura

Trabajadores

Pueblo

España