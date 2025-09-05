Los lectores comentan hoy la conversación de Xi con Putin sobre el trasplante de órganos y la inmortalidad y la entrevista de Illa y Puigdemont en Bruselas

Según cuenta ABC, un micrófono captó a Putin diciendo a Xi que los trasplantes podrían alargar la vida indefinidamente, a lo que Xi respondió que en este siglo se podría llegar a vivir hasta 150 años. Más de cien comentaristas a la noticia respondieron casi unánimemente: «¡Más de lo mismo no, por favor!». Martín Segarra. Madrid

El declive

Las épocas turbulentas a veces tienen contrapartidas muy positivas. Una de las más notorias es que se está empezando a desmantelar el discurso, bastante injusto por lo demás, que achacaba los problemas a quienes los padecen directamente. Desde que los seres humanos nos reunimos en tribus, los problemas son comunes, tienen causas que van más allá de los involucrados, y se deben esclarecer para dar soluciones efectivas y duraderas. Negar esta obviedad nos lleva a legitimar cualquier abuso, que ya no será tal. Sin embargo, cada vez resulta más incongruente defender un punto de vista tan limitado, viendo como el deterioro de nuestras instituciones se alinea perfectamente con la creciente crispación en el ámbito internacional. Para una sociedad tan individualista, naturalmente todo dependía de la persona y del esfuerzo personal. Pero, como reza el dicho: Cuando Dios no quiere, los santos no pueden.

E. Rodríguez-Izquierdo. Sevilla

¡Da pavor!

Teniendo en cuenta las negociaciones llevadas hasta la fecha por el PSOE y su gobierno con Cataluña, País Vasco y Navarra, causa pavor el imaginar lo que el señor Albares pueda estar negociando con el Reino Unido respecto a Gibraltar. Nector Calzado. Las Rozas (Madrid)

La claudicación catalana

La reciente reunión entre Illa y Puigdemont en la embajada de Cataluña en Bruselas resulta tan simbólica como preocupante. Que el president de la Generalitat se desplace al extranjero para entrevistarse con un prófugo de la justicia española, no es un gesto de normalidad democrática, sino una claudicación institucional. Illa la presenta como una muestra de diálogo, pero el mensaje que proyecta es otro: que Puigdemont, pese a haber huido para evitar responder por sus actos de 2017, sigue gozando de un reconocimiento político que erosiona la autoridad de las instituciones catalanas y españolas. Hablar de «motor de la democracia» mientras se legitima un encuentro en territorio extranjero transmite más una foto de cesión que de responsabilidad. Cataluña necesita reconciliación y estabilidad, no gestos que alimenten agravios ni que den alas a quienes han desafiado la legalidad. La amnistía aprobada ya fue un gesto de enorme generosidad política. Reunirse en Bruselas, en cambio, supone normalizar una anomalía y enviar a los ciudadanos un mensaje equivocado: que incumplir las leyes puede tener premio. Claudina Garbajal. Toledo