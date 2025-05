Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

ABC ha publicado una noticia que no puede ser verdad: Sánchez habría renunciado a defender los Derechos Humanos para contentar a China. Sería otro flagrante incumplimiento de nuestra Constitución, que en su artículo 10 contempla, literalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como marco interpretativo. De todas formas, un viejo amigo de Sánchez, muy partidario de las relaciones con China, al ser preguntado hace unos días sobre el respeto de los derechos humanos, dijo: «Yo no soy experto en derechos humanos». Nadie le insistió sobre la cuestión, lo que me hizo pensar que algo raro está pasando en la izquierda.

Cuando murió Mario Vargas Llosa nadie recordó un hecho que, en su momento, copó los medios: Vargas Llosa se enfrentó siempre al régimen chino, al que señaló en el Covid-19 por haber retrasado la información de los primeros casos.

En fin, creo que, como siempre, ABC dice la verdad. Y creo que su información debería poner en máxima alerta a las instituciones de la Unión Europea. Otra organización europea muy importante, el Consejo de Europa, ya está al tanto de todo. Y es que la razón de ser del Consejo de Europa, al que España pertenece desde 1977, es la defensa de los Derechos Humanos. En todo el mundo. Por cierto, Sánchez se resiste a informar al Consejo de Europa sobre la corrupción en España, eternizándose en informar. Es la misma táctica que ya está empleando para no responder sobre el gran apagón del 28 de abril. Creo que la táctica fracasará, pues Europa ya no confía en Sánchez, entregado a China y a Puigdemont.

José Luis Gardón. Madrid

Cambios radicales

Se preguntaba en una reciente columna María José Fuenteálamo cómo puede alguien cambiar de un extremo a otro, de una religión a otra, de unas ideas a sus contrarias. Y yo le contesto: Felipe González y su partido. Cuando Willy Brandt le hizo ver que en Europa el marxismo no tenía cabida se despojó de su camiseta marxista y se convirtió en demócrata.

Miguel Fdez. Lasquetty. Madrid

El consuelo de los necios

A menudo tiramos piedras contra nuestro propio tejado, o bien nos consolamos con el mal de otros, más que como unos tontos, como unos necios. Soy del Real Madrid, y viene esto a colación de la derrota el pasado martes en la Liga de Campeones del FC Barcelona contra el Inter de Milán, hecho que congratuló a centenares de madridistas (como sucede igualmente a la inversa, con las derrotas del Real Madrid).

¿Tanta satisfacción nos reporta esto?, ¿nos va a rebajar el precio del alquiler o promocionar ello en nuestro trabajo?, ¿sirve para algo constructivo? No. Va en detrimento de nuestro fútbol nacional y de nosotros mismos como personas y españoles. Es el consuelo de los necios que no lleva a ninguna parte.

Francisco José Eguibar Padrón. Madrid