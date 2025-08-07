Madrid, asfalto sin parques

Cuando se cierran los pulmones verdes de Madrid por superar los 35 grados se priva a muchas personas de los únicos lugares donde pueden encontrar algo de alivio

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Como vecina de Madrid he comprobado cómo se cierran los parques por «inclemencias meteorológicas», incluso sin viento, sin tormentas, sin nubes. Solo por el calor. Entiendo que exista un protocolo preventivo, pero me gustaría trasladar una reflexión que compartimos muchas personas que vivimos en la ciudad todo el año. Cuando se cierran los pulmones verdes de Madrid por superar los 35 grados se priva a muchas personas de los únicos lugares donde pueden encontrar algo de alivio: personas mayores, familias con niños, vecinos que no pueden permitirse salir de la ciudad.

Por suerte, yo tengo algún lugar de escape, aunque sea el fin de semana. Pero paseo a diario y veo a la gente de siempre, la del barrio, la del parque. Unos pasean perros, otros van a jugar con niños, y otros se pasean a sí mismos para mantenerse activos y alargar su vida con salud lo máximo que pueden. Buscan una sombra, una rutina o un poco de paz. Y todos acabamos igual, parados frente a la puerta cerrada, de pie sobre el asfalto caliente, con un enfado profundo e incomprensible.

Quizá la solución no sea cerrar de forma automática, sino informar mejor y responsabilizar al ciudadano. Colocar avisos cuando se superen ciertos umbrales térmicos, alertar del riesgo de caída de ramas, pedir más prudencia. Pero no impedir el acceso justo cuando más falta nos hace respirar. Si no entramos en el parque, ¿qué alternativa queda?, ¿seguir caminando por calles asfaltadas a más de cuarenta grados?, ¿acabar en Urgencias por un golpe de calor o un ataque de ansiedad? Cierran los parques, pero muchos sentimos que nos están encerrando en el asfalto.

Invito personalmente al alcalde a acercarse a cualquiera de estos parques un día en que estén cerrados, con 36 grados. Le invito a venir conmigo a la puerta del Retiro o de la Quinta de los Molinos, y darnos un paseo por el asfalto alrededor del parque. Que lo vea con sus propios ojos, que lo sienta en su piel, que hable con la gente que se queda fuera. Y si necesita hacer números, calcule cuántos vecinos hay en los barrios que rodean estos parques, y cuántos se quedan fuera cada vez que se activa este protocolo.

Sara Zorraquino. Madrid

Zona azul en Matalascañas