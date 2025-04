Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas.sevilla@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Una vez más algunos insisten en celebrar el 14 de abril, una fecha histórica, se quiera o no recordar. Pero, 2025 no es 1931. En España, es la monarquía parlamentaria el sustento de un sistema democrático avanzado. Ya el dilema no es, como en tiempos de nuestros abuelos, entre monarquía o república, sino entre libertades o autocracia. Los españoles, en su inmensa mayoría, han nacido en plena democracia. Especialmente los más jóvenes, con menos de cincuenta años. Nadie con un mínimo de sentido común aspira ya a repetir los errores históricos. Además, nuestra monarquía es más republicana que otra cosa; tenemos un magnífico Rey y aspiramos a que sigamos así, independientemente de lo que cada cual crea, sea monárquico o republicano. Es una cuestión de respeto y de una defensa de los valores y principios del Estado liberal, de la nación española, como el conjunto formado por ciudadanos libres e iguales, la cultura de la moderación, la tolerancia y el reconocimiento del derecho del adversario a ser alternativa de gobierno y de ejercer su legítimo derecho a la oposición. Ojalá las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de otros cincuenta años de libertades.

Julio Elías Sevilla

Resulta que esta Semana Santa, según el observatorio Cetelem, está previsto que los españoles gasten un 24 por ciento más que el año pasado. Y no, no son los 'millennials' ni los 'zeta' quienes tiran de la tarjeta. Los que se llevan la palma en gasto son los de entre 60 y 64 años, con una media de 624 eurazos. ¡Qué alegría ver a nuestros mayores liderar la economía de la torrija y el hotel con desayuno 'buffet'!

Mientras tanto, los jóvenes... bueno, los jóvenes están ahí, aplaudiendo desde la grada. No porque no quieran gastar, sino porque entre alquileres imposibles, contratos temporales (cuando hay suerte) y másters que valen más que un coche usado, la Semana Santa se convierte en una estancia con todo incluido: en casa, con Netflix y croquetas de la abuela.

Lo gracioso –o trágico, depende del día– es que las administraciones parecen seguir creyendo que los jóvenes no consumen porque no quieren. Como si los veinteañeros fueran miembros una secta de monjes zen que han renunciado al ocio, al viaje y al 'gin tonic'. Pero, claro, difícil salir de puente cuando el único ahorro que tienes es el de la batería del móvil. Quizás, en lugar de hacerse los sorprendidos por la pasividad económica de los jóvenes, los poderes públicos podrían mirar un poquito más allá de la tumbona de Benidorm y preguntarse por qué las nuevas generaciones son precarias por diseño. Y de paso, transformar ese sistema educativo y laboral que sigue sacando titulados que solo pueden permitirse irse de vacaciones en Google Earth.

Pedro Marín Usón Zaragoza

