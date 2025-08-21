Los lectores hoy hablan del aniversario del asesinato de los dos Guardias Civiles en Sallent de Gállego y de la polarización que todo lo invade

Ayer se cumplieron 25 años del vil atentado etarra en Sallent de Gállego (Huesca) donde dos jóvenes agentes de la Guardia Civil, Irene Fernández y José Ángel de Jesús, fueron cobardemente asesinados. 25 años en los que, en cada aniversario, sus familias se desplazan centenares de kilómetros para rendir el merecido homenaje que, toda la sociedad española, debemos a las víctimas del terrorismo provocadas por la mafia de ETA. Los ciudadanos jamás tendríamos que olvidar a tantos Irene y José Ángel que dieron hasta su vida por nuestra libertad y nuestra Constitución. Gracias siempre a ellos, y a sus familiares. No olvidarles y hacerles justicia debería ser el compromiso más firme de una sociedad democrática sin amnesia colectiva y con principios y valores. Y jamás permitir blanquear a los asesinos, como con hasta impunes reconocimientos todavía sucede miserablemente por proetarras, en algunas localidades vascas y navarras. No olvidemos nunca, a los verdaderos inolvidables. David García. Madrid

Cercanías y la Cartuja

Con el título de 'El Cercanías «fantasma» a la Cartuja' se publicó un artículo hace unos días en el que analizaba el problema del aislamiento de dicha zona, incluido el Estadio recientemente remodelado para que pueda acoger durante unos tres años al Real Betis para jugar sus partidos de competición, además de conciertos multitudinarios.

Son varios proyectos en los que se habla de posibles realidades que ninguno de los tres últimos Gobiernos de España han querido acometer y que podría descongestionar el uso de coches particulares, que al declarar la Cartuja como zona de bajas emisiones, significa que un coche que ya tenga unos añitos no puede entrar en ella salvo que se la juegue a una multa más que golosa; por otro lado, tenemos una infraestructura ferroviaria a todas luces insuficientes porque no sólo no se le da el uso necesario, sino que, como cualquier transporte público de la ciudad, está obsoleto en cuanto a horarios y que en la zona interior de la Cartuja está sin transporte-lanzadera que cubra la extensión del parque tecnológico, empresarial y universitario que acoge y que es bastante extenso.

Hace referencia también a la conexión con la estación de metro de Blas Infante y menciona que ninguno de los tres últimos gobiernos de España ha tenido intención de llevar a cabo. En cuanto al Cercanías que conecta con el Hospital Virgen del Rocío, y otros barrios hacia el sur de la ciudad, el horario hace bastante complicado que personas que trabajan en él puedan hacer uso del mismo y dejen de usar el coche para acceder al mismo, y puede que también sea inviable para enfermos que tienen programadas pruebas y que debido al horario no tienen posibilidad de usarlo. No creo, desgraciadamente, que haya mucha voluntad de solventar ese problema, y todo no es la conexión del aeropuerto con Santa Justa.

Pilar Eguaras. Sevilla

El virus de la polarización

La polarización no es un fenómeno nuevo, pero sí lo es su intensidad y, sobre todo, su dimensión afectiva. En España, aunque el nivel no alcanza aún al de Estados Unidos o Brasil, la crispación política y mediática ha favorecido un clima de desconfianza que va más allá del debate ideológico. La diferencia clave es que ya no discutimos ideas, sino que rechazamos visceralmente a quienes las sostienen. Esto convierte la política en un campo de batalla emocional donde la identidad partidista pesa más que los argumentos.

El peligro radica en que la polarización afectiva no solo moviliza a los votantes, sino que debilita las bases democráticas: cuestiona procesos electorales, erosiona la confianza en las instituciones y bloquea la cooperación. Si el adversario se percibe como enemigo ilegítimo, la democracia deja de ser un espacio de deliberación. Ese es el verdadero riesgo.

Xián Antón Lorenzo Rodríguez. Orense