Con la ley de amnistía ya en marcha, los ciudadanos nos preguntamos si tiene sentido hablar de igualdad ante la ley en España. ¿Qué mensaje estamos dando cuando se perdona a quienes desafiaron el orden constitucional, mientras cualquier otro español paga por sus errores?

Nos dijeron que era «por convivencia». Pero la verdadera convivencia solo es posible cuando hay justicia y respeto a las reglas del juego. Aquí no hay arrepentimiento ni garantías de que no lo volverán a hacer. Solo cesiones políticas para mantenerse en el poder.

Si mañana un ciudadano decide desobedecer a un juez o incumplir una ley, ¿también será amnistiado si suma escaños?

España necesita unidad, sí. Pero también necesita respeto al Estado de derecho. Sin él, lo que tenemos no es democracia, solo privilegios.

José Luis Rodríguez. Sevilla

Los costes de la corrupción

El mayúsculo escándalo de la corrupción en el seno del PSOE con la difusión de audios que degradan las instituciones y menosprecian a las mujeres no es, como afirmó el presidente del Gobierno, una mera anécdota que no alcanza la categoría, ni un accidente aislado. Todo apunta indiciariamente a una banda o red organizada para amañar adjudicaciones de obras públicas cobrando comisiones.

La corrupción pervierte las estructuras y tiene indudables costes reputacionales, económicos, sociales y políticos. La inversión extranjera se retrae ante la impredectibilidad, y aumentan la inseguridad jurídica y la inestabilidad normativa. La productividad se estanca y el gasto público se despilfarra.

Cuando no se respetan los límites morales se pervierte el sistema, la economía deja de ser libre y se torna en una red clientelar de favores y de silencios. Urge una regeneración institucional.

José María Torras. Sabadell (Barcelona)

Huelga enmascarada

Hace días que observo la huelga a la que nos tienen sometidos y amedrentados los trabajadores del metal.

Tengo ochenta años y no estoy para nada en contra de las huelgas. Muy al contrario, creo que es una forma legal de llamar la atención y hacer constar las reivindicaciones que se pretenden. Las he presenciado de médicos, funcionarios, policías nacionales y locales, maestros y profesores, personal sanitario, y en ninguna de ellas he visto a nadie enmascarado.

¿Qué teme esa persona que esconde su identidad si no piensa hacer daño ni delinquir? Y lo más grave: ¿Quién asume las consecuencias de las heridas de gravedad que han sido producidas a un viandante que nada tiene que ver con vuestras reivindicaciones?

Creo que deberíais haceros ver vuestro comportamiento y recapacitar para conseguir vuestras reivindicaciones de forma pacífica.

Seré el primero en felicitaros de todo corazón.

Rubén M. Fernández. Cádiz