Los lectores de ABC reflexionan en su cartas sobre la falta de personal en el Hospital de Estepona y la pérdida de influencia de Europa en las últimas décadas

Según cifras oficiales, Estepona contaba en el año 2024 con una población oficialmente censada de 78.590 personas; si bien ya en el año 2019 el Ayuntamiento estimaba por el volumen de residuos recogidos que habitaban en el municipio unas 112.000 personas de unas 120 nacionalidades diferentes. Como es natural esta cifra se ve incrementada considerablemente durante el periodo vacacional. El Ayuntamiento de Estepona pensó, con buen criterio, que para atender sanitariamente a toda esta población se necesitaba un hospital en el municipio que ayudase al Hospital Costa del Sol de Marbella que, aunque a solo unos 35 kms de distancia, la densidad de tráfico entre ambas poblaciones hace imposible prever el tiempo necesario para llegar al mismo (y muchísimo menos si hay algún accidente de tráfico en la autopista/autovía), por ello facilitó terrenos y construyó a su costa el edificio de un nuevo hospital que atendiera no sólo a Estepona sino también a las poblaciones cercanas: Sabinillas, Manilva, Casares... El Hospital lleva ya construido unos años y está dotado con todos los equipos necesarios para su funcionamiento, pero funciona sólo parcialmente porque carece de personal suficiente. La pregunta es: Hasta cuando?. No es normal ni desde el punto de vista asistencial ni tan siquiera económico. La Junta de Andalucía es la responsable de resolver este problema. No es normal que miles de ciudadanos estemos sufriendo este problema mientras vemos como nuestros profesionales sanitarios emigran a otras autonomías o países en busca de unas mejores condiciones de trabajo. Repito la pregunta: hasta cuándo.

Tomás Díez Vivas. Sevilla

¡Quién te ha visto y quién te ve!

La reciente fotografía de los líderes europeos en torno a la mesa del despacho oval, en la Casa Blanca, fue como ver a la vieja Europa pasando de referente fundamental en la historia universal para el resto del mundo a convertirse en un perrito faldero del nuevo líder mundial, el autoinvestido líder mundial, al que, con un chasquido de sus dedos, todos los líderes acuden a comer de su mano atendiendo a sus instrucciones y esperando a ver a dónde les tira la pelotita para ir raudos a recogerla y regresársela en la boca. Mientras Europa arrastra una historia de más de veinte siglos, es sorprendente ver como, en poco más de dos siglos, esa gran nación —nadie duda de eso— ha pasado de ser una fiel colaboradora en las dos guerras del pasado siglo a ir extendiendo sibilinamente su imperio mundial, no con tanques y tropas, sino con su gran dominio del mercado mundial –al que en los últimos tiempos sólo le hacen sombra los chinos– superando a la ya decrépita Europa y adelantándola por la izquierda para acabar sometiéndola a sus pies. La verdad es que para un acérrimo europeísta como el que suscribe, esta humillante foto me hace sentir vergüenza ajena. ¡Ay Europa, quién te ha visto y quién te ve!

Pedro Rivas. Madrid

Tomar nota

Vuelve la Liga y con ella una polémica práctica puesta en marcha la temporada pasada: el bloqueo indiscriminado de webs legítimas bajo el pretexto de luchar contra la piratería. Cada jornada, desde que empieza el primer partido hasta que acaba el último del día, un gran número de webs quedan inaccesibles con la excusa de que deben proteger su propiedad intelectual. Lo que se plantea como una defensa legítima acaba convirtiéndose en la limitación de nuestro derecho al acceso de la información. En otros sectores afectados por la piratería se trabaja en medidas preventivas que funcionan sin dañar a terceros. Tal vez La Liga debería tomar nota.

Alfonso Pérez Sánchez. Madrid