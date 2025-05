Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Este martes se cumplen 181 años de la publicación, en 1844, del decreto fundacional de la Guardia Civil, cuya organización y dirección fue magistralmente asumida por Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II duque de Ahumada y natural de Pamplona. El duque quiso dotar al Cuerpo de una filosofía propia para prestar un servicio civil sin menoscabo de la disciplina militar, algo que se tradujo en su doble dependencia de los ministerios de la Guerra (hoy Defensa) y de la Gobernación (actual Interior).

Además, quiso trasmitirle una fuerte carga moral. No en vano, según decía, sólo le interesaban «hombres de honor, valor y limpia conciencia». Su sello personal quedó plasmado en la cartilla del guardia civil, un manual escrito de su puño y letra, cuyo primer artículo dejaba bien claro que «el honor ha de ser la principal divisa del guardia civil […] Una vez perdido, no se recobra jamás». Y el carácter benemérito del Instituto se daba a conocer en el sexto: «Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido…».

Hoy la cartilla no está en vigor, pero su espíritu permanece, y los 80.000 guardias civiles son una fuerza nacional insustituible, a pesar de las infames concesiones a los separatistas. Su eficacia, fruto de la disciplina, revalida su carácter militar, que ningún Gobierno se ha atrevido a cuestionar a lo largo de estos años.

La Benemérita es también un patrimonio querido y vinculado al pueblo español gracias a la visión de su fundador. Por eso el escritor Benito Pérez Galdós, en sus 'Episodios nacionales', nos recuerda que «bajo los auspicios del duque de Ahumada fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida: la Guardia Civil». ¡Larga y honrada vida a nuestra Guardia Civil!

Manuel Sierra. Pamplona

La ruina sevillista

Una vez más, el Sevilla FC volvió a demostrar el sábado el desastre de una temporada que debemos olvidar porque es inadmisible que hasta con un jugador más que el Celta de Vigo, toda la segunda parte, perdió 3-2, algo que es vergonzoso. El pasado domingo en el Sánchez Pizjuán vivimos otra jornada negra, que aún pudo ser peor si no se produce un fallo estrepitoso en los últimos segundos de un jugador del Leganés. Creo que no es posible dar peor imagen de un equipo desangelado, nervioso, sin puntería y que lo mejor que nos puede pasar es que acabe cuanto antes esta temporada y permita hacer una reflexión profunda y deshacerse de tantos jugadores inútiles, que no tienen mérito alguno para jugar en Primera división, y por supuesto, permita que los responsables de este desaguisado no continúen en este club por más tiempo. Algo que también deben pensar con serenidad son los directivos que promueven la construcción de un nuevo estadio y dar por olvidado ese proyecto, primero hay que construir un equipo sólido que sea capaz de ilusionar a la afición que lleva meses sin conocer una victoria local y dejarse de fantasías, porque sería muy triste meterse en un gasto para el que no tienen dinero y luego sea el mejor estadio de la segunda división.

Genaro Novo. Sevilla