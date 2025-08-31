Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Acabamos de comprobar por enésima vez las dos caras de la moneda, –la positiva y la negativa–, en el apoyo institucional al drama de los incendios. Don Felipe y Doña Letizia se desplazaban de nuevo a las zonas afectadas por el fuego, a mostrar de su parte y del resto de los españoles el apoyo a los compatriotas damnificados, y a reconocer el esfuerzo de los equipos de emergencia. Y a la par, Sánchez, ¡de vacaciones de lujo en La Mareta o en Andorra! Mientras la Monarquía transmite (y recibe) cariño y solidaridad, el actual gobierno sanchista evita el contacto con el ciudadano, y prefiere no arriesgarse a que le suceda como en la dana de Valencia: que los reyes soportaron estoicamente hasta el lógico enfado de determinadas personas, y Sánchez tuvo que salir escoltado. Cuando se da prioridad a acompañar a los que sufren las consecuencias, –como bien hacen los reyes–, la historia (y la hemeroteca) recordarán a quienes de verdad estuvieron donde realmente tenían que estar. ¡Gracias, Majestades!

David García. Madrid

El final del verano...

El final del verano, cantaba el Dúo Dinámico, ha llegado y toca retomar la actividad o aumentar su ritmo. Pero ¿qué ocurre con la solidaridad? ¿se retoma? La solidaridad no deberá cerrar porque tampoco cesan nunca las situaciones de injusticia, pobreza o vulnerabilidad. Asociamos el final del verano con el fin de un periodo de disfrute. Pero no todo el mundo tiene vacaciones. A las puertas de entidades como Cáritas han llegado en agosto familias con su maleta, sin un lugar donde ir, personas que no tenían cómo pagar recibos, y otras sin poder enfriar sus casas en plena ola de calor. Para estas personas el final del verano puede ser un alivio, un momento en el que la actividad que se retoma traiga esperanzas. Que el final de verano nos haga reflexionar y pensar en quienes ahora esperan una nueva oportunidad y nos convirtamos en ejemplo de caridad y de amor de verdad.

María Ángeles Altozano. Madrid

Del recorte al dispendio

A casi todo el mundo se le ha olvidado que los peores «recortes del PP» fueron los que en 2010 nos hizo sufrir el Gobierno Zapatero a los empleados públicos a través del RD8/2010 (ahí está la hemeroteca del BOE) quitándonos un 5% del sueldo, bajando la liquidez de nuestros ahorros y minorando las bases de cotización de nuestras futuras pensiones. Todo lo hizo un PSOE que alegó la necesidad urgente por «el bien común». Aguantamos casi diez años con menos salario y menos derechos, sosteniendo los servicios básicos mientras otros despilfarraban el dinero público ahorrado con nuestro sacrificio y esfuerzo (ya «pixi y dixi» dijo que el dinero público, no es de nadie). A día de hoy, seguimos en las mismas con nuestros interlocutores sociales en estado de letargo, y con subidas salariales que van muy por debajo del coste de la vida. Hoy, Pedro Sánchez anuncia que condonará la deuda (off de record por 7 votos) de más de 83.000 millones a las Comunidades Autónomas (un conveniente y no casual, ¡café para todos!). Muchas de ellas endeudadas por su mala gestión o despilfarro en gastos poco transparentes. A nosotros se nos recortó hasta el último céntimo de la nómina mientras que a los grandes deudores institucionales se les va a perdonar todo (hasta la prevaricación). ¿Esto es justicia? No; es arbitrariedad, discriminación, dispendio y desprecio hacia los trabajadores públicos (maestros, sanitarios, militares, policía, guardia civil…etc) que cumplimos con nuestro deber de sostener la economía de un país que iba directo a la quiebra. Si ahora hay dinero para regalar; ¿por qué no se empieza por devolvernos lo que nos quitaron a todos? Total, si ese dinero «¡no es de nadie!»

Fernando Blanco Gómez. Palomares del Río