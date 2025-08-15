Estos profesionales se juegan la vida en su trabajo por un salario medio y, en muchos casos, con la mitad de la plantilla contratados tan solo por el verano

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Con esta multitud de incendios forestales en España no debemos olvidar que los bomberos forestales son absolutamente imprescindibles para atajarlos. Estos profesionales se juegan la vida en su trabajo por un salario medio y, en muchos casos, con la mitad de la plantilla contratados tan solo por el verano. Siendo un axioma que los incendios se comienzan a apagar en las otras tres estaciones del año, con tareas de prevención, de desbroce, con cursos de capacitación, entre otros.

Una de las empresas semipúblicas más grandes de España es Tragsa, subcontratada por varias administraciones autonómicas, pero con personal y medios a veces insuficientes.

Con los incendios: mano dura contra los que los provocan, dotar de medios a los cuerpos de bomberos forestales, más personal para la UME y una mayor coordinación Autonomía–Estado incluyendo los cuerpos de seguridad, para ser más eficientes. Además de todo nuestro reconocimiento y agradecimiento como sociedad a los bomberos. Y si no intervienen los políticos de los tuits, mucho mejor.

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

A la Reina de Sevilla

Siempre un día del mes de agosto y asomándose la aurora, comienzan luces brillantes peleándose al entrar en los bordes magistrales de las puertas más barrocas; no se detienen ni instantes, no paran hasta llegar a la cara más brillante, mirada color coral, imagen impresionante y ese Niño sonriente derrochando esa bondad que tanto desea su gente; no hay una Virgen igual; Madre y Niño tan solemnes que sueñan con su ciudad; esa; eterna y reluciente.

No existe una Reina así; vestida góticamente; pasamanería dorada, cintas encajes, y ese gris de sus colores todos tenues como Ella entre palio de locura, entre las flores más bellas. La más Pura.

Tiene su pelo guardado; una talla hasta sus pies y la dejamos sentada porque así es más respetada humillándonos al pasar oliendo sus ramos frescos y allí nos hace llorar pidiendo que nos proteja con su manto celestial. ¡Qué grandiosa Madre Nuestra! ¡Qué bonita su sonrisa! ¡Bendita seas Milagrosa! No existe una como tú el día de la Asuncion siendo una Gran Dolorosa con ese gran corazón, ¡y tan Preciosa!

Eres un trozo de cielo paseando por Sevilla como águila Imperial que va ya de recogida; borrando todo desvelo y volviendo ya a tu capilla en la inmensa Catedral.

Pilar Pareja-Obregón López-Pazo. Sevilla

Al borde del desastre

El incendio declarado en Tres Cantos el 11 de agosto puso la ciudad al borde de la tragedia. Las llamas alcanzaron el límite urbano y bastó un cambio de viento para que el fuego no entrara en las calles. Por poco no hablamos hoy de una catástrofe humana y material sin precedentes. Lo más preocupante es el silencio de los responsables públicos. No se ha contado con claridad el peligro que se vivió, ni se han reconocido todas las pérdidas: vidas humanas, animales, viviendas y un patrimonio natural devastado. Se prefiere recurrir a excusas antes que admitir que con medios de vigilancia y respuesta eficientes, este incendio no habría llegado tan lejos. La próxima vez, quizás no tengamos tanta suerte y, entonces, las excusas no servirán de nada.

Jose Armando García. Madrid (Tres Cantos)