Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

El reciente acuerdo sobre la 'financiación singular' de Cataluña no ha logrado devolver la memoria a la clase política sobre los otros conciertos fiscales, que ahí siguen, pese a que la igualdad y la justicia son valores superiores de nuestro ordenamiento. Se trata de un tema tabú cuya opacidad impregna hasta el mismo cálculo del cupo, que no se trata en sede parlamentaria, sino en reuniones secretas. Es patente que no contribuyen a la solidaridad con los demás.

Los conciertos no tienen nada que ver con los antiguos fueros: nacieron en el siglo XIX dentro del régimen liberal, derrotado el carlismo, y no fueron fruto de pactos legendarios. Por eso resulta petulante hablar de derechos históricos, como si fueran superiores a los derechos de los demás españoles, o de territorios forales, cuando no se rigen por fueros. La reforma de la disposición adicional primera de la Constitución es una exigencia acorde con la justicia fiscal, debiendo primar en un Estado moderno la redistribución progresiva de la riqueza.

F. J. Sánchez Sinovas. Cicero (Cantabria)

Desiguales

El Tribunal Superior del País Vasco se ha pronunciado en favor de los ayuntamientos que habían exigido menguar la exigencia lingüística del euskera en el acceso a la Administración. La reacción de rechazo desde el mundo nacionalista ha sido tajante e inmediata, esgrimiendo que se necesitan políticas públicas que lleven a la comunidad a una situación de igualdad. Pero, oigan, señores nacionalistas, vamos a ver, porque creo que hablamos de cosas diferentes: ustedes se refieren a que el uso del castellano está más extendido que el vasco, lo cual es una clamorosa realidad que habría de ser tenida muy en consideración a la hora de definir sus exigencias, siempre, además, clientelares. Yo me refiero a que la desigualdad de verdad estriba en el derecho constitucional de acceso al trabajo, que elimina de un plumazo tal posibilidad en lo que a función pública se refiere a quienes no acreditan los perfiles divulgados.

Soy uno más de los vascos castellanoparlantes que están por la labor de impulsar el euskera como la expresión más ancha de nuestra cultura. Lo digo en serio. Fomentar el idioma propio requiere de un esfuerzo cuando menos tan grande como el magnífico acuerdo que el respecto fue alcanzado al comienzo de nuestra Transición, que ustedes se pasan por el forro.

El problema surge cuando el impulso al euskera rompe precisamente la igualdad que ahora esgrimen, imponiéndolo no solo ya para acceder a la función pública, sino que de ella te expulsan, como está ahora acaeciendo a la hora de estabilizar los funcionarios interinos. Se me antoja vergonzoso que la exigencia del perfil lingüístico despida funcionarios intachables en su quehacer, con muchos años de experiencia, siendo sustituidos por advenedizos sin recorrido profesional. Seamos honestos a la hora de definir exigencias, porque no son ustedes las víctimas del idioma, sino los verdugos de la Constitución.

Enrique López de Turíso. Vitoria (Álava)

Más temas:

Administración Pública