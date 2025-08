Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Existe en la teoría política lo que se conoce como efecto pendular, que más o menos quiere decir que tras un periodo de gobierno de extrema izquierda, como en nuestro caso, el electorado tiende a apostar por un gobierno del otro extremo. Por ejemplo, en Francia, donde más caladeros de votos tiene el Frente Nacional (equivalente en España a Vox), es en los barrios obreros donde tradicionalmente se votaba a la extrema izquierda. Este fenómeno no es bueno para recuperar la moderación y el equilibrio en la política española. Se necesita la alternativa, por supuesto, pero sin frentismo. Son necesarios la centralidad y el sentido común. Y ese espacio era y sigue siendo el del conservadurismo moderado, el humanismo cristiano, el liberalismo y la socialdemocracia liberal, justo la unión de fuerzas democráticas que forjaron el espíritu de la Transición y la Constitución de 1978.

Julio Elías. Sevilla

Las malas compañías

En el reciente congreso del PP Feijoo salió al escenario acompañado de Aznar y Rajoy. Es que no aprende. Todos los partidos tienen un pasado que ocultar, y no es menos el PP: Gurtel, Bárcenas, la policía patriótica, Rato, lo demás de Valencia, Montoro... No sé cuántos votos le dará a Feijoo mostrar proximidad a los que mandaban cuando aquellos escándalos, pero resulta evidente que supone motivos de alivio para Sánchez.

Carlos Villalobos. Sevilla