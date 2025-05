Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Esta locución latina significa que si no hay necesidad de que te excuses de ningún delito y lo haces, es un indicio de que estás reconociendo tu acusación. O dicho de otra manera, que no te disculpes si no hay nada de qué hacerlo. Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, está siguiendo los mismos pasos que su compañero José Luis Ábalos. Este último, también empezó a negar hechos y justificarse. Ahora está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados.

De Koldo a Ábalos, y de Ábalos a X. Se desconoce el contenido del informe de la UCO, que, al parecer, pone en el disparadero al señor Cerdán. Pero, es un comienzo de investigación, ni siquiera ha sido entregado en el Tribunal Supremo. ¿A qué viene tanta autoexculpación? Es absurdo y muy mala estrategia. Evidentemente está tan mal asesorado como a su amigo y antecesor en el cargo orgánico. Más parece que le han ordenado que no espere al informe y vaya defendiéndose de 'mentiras' que no están ni siquiera en la causa. No ha sido llamado a declarar, como testigo. Lo único cierto es que el caso Koldo cada vez huele peor. Y todo está en torno a la principal autoridad, que ya sabemos quién.

Mientras tanto, lo de Eurovision, lo de Israel, mucho humo para despistar. Huele fatal.

José Elías Baturones. Sevilla

El decaimiento del dinero en metálico

Cada vez usamos menos el dinero en efectivo y utilizamos más las tarjetas de crédito o débito e incluso el teléfono móvil o el pago por Bizum, especialmente entre los jóvenes. Probablemente resulta mucho más cómodo, seguro, frente a la pérdida o extravío, y más higiénico por el tránsito manual. Hacienda va a activar la inspección a empresas y profesionales que no permitan el pago con tarjeta. Somos dependientes tecnológicos. El apagón energético nos puso al desnudo, a prueba de nuestra vulnerabilidad. Sin dinero en metálico no comíamos, ni viajábamos. Vivimos sometidos al datáfano. Se monitoriza cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Se escrutan las aficiones, los viajes, la salud, las costumbres, nuestro nivel de vida. Toma carta de naturaleza la falta de intimidad de nuestros datos privados, hasta los llamados gastos hormiga.

Nos exponemos a un control exhaustivo que constriñe nuestra libertad individual e incluso los derechos humanos. Un atentado permanente a nuestra privacidad. Sin embargo, esos reparos éticos no parecen importar a la Unión Europea en su avanzado proyecto de implementación del euro digital. Es el ocaso de los fajos de billetes.

José María Torras Coll. Sabadell (Barcelona)