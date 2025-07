El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá, este mismo año, sobre la amnistía. La Constitución del 78 le cedió a la Unión Europea, a su Tribunal de Justicia, dicha capacidad de decidir sobre los asuntos de España (artículo 93). Por lo tanto, todavía hay esperanza de que la traición de Sánchez a su palabra sea castigada, máxime a la vista de los últimos dictámenes que han llegado de Bruselas. Todo apunta a que la rapidez del Tribunal Constitucional en dictar sentencia sin esperar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene un único motivo, impuesto por Puigdemont: que la anulación de la ley de amnistía no le alcance. Y es que, como es sabido, la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sería de aplicación a Puigdemont, en aplicación del principio de no retroactividad de las leyes penales. Creo que el régimen del 78 resistirá. Y creo que en la cumbre de la OTAN le hicieron el vacío a Sánchez porque los líderes, que antaño iban a su encuentro y lo abrazaban, ya eran conocedores del declive del presidente del Gobierno.

José Luis Gardón. Madrid

Gasto en defensa

Tras la reunión en La Haya de la OTAN, el presidente Sánchez dio una conferencia de prensa. A la pregunta de una periodista sobre el 2 por ciento defendido por el Gobierno la respuesta fue: «Son las Fuerzas Armadas, es el Ministerio de Defensa, quien dice que esas capacidades se pueden responder con un 2,1 por ciento de nuestro PIB. Por tanto, no he sido yo».

Hay que diferenciar entre Fuerzas Armadas, representadas por los jefes de Estado Mayor de Tierra, Armada, y Aire y Espacio, y el Ministerio de Defensa, órgano del Ejecutivo. Mis más de treinta años de servicio en Tierra, me llevan a dudar de la existencia de algún informe escrito en el sentido que parece afirmar Sánchez. Cuestión bien diferente es que las Fuerzas Armadas se conformen con hacer lo posible por alcanzar las capacidades solicitadas con el 2 por ciento prometido, máxime cuando se viene de un 1 por ciento. Tengamos presente que la política de defensa y la determinación de los objetivos militares corresponden al presidente del Gobierno.

En mi opinión la respuesta de Sánchez parece más bien un intento de echar la culpa a otros huyendo de su responsabilidad.

Las declaraciones posteriores de la ministra Robles sobre la sinceridad y honestidad de España para defender el 2 por ciento no se corresponden con las deliberaciones durante la cumbre, no hubo oposición española al 5 por ciento, ni con una elemental prudencia.

Si ningún país será capaz de gastar en su industria militar ese 5 por ciento, según Robles, ¿por qué tendríamos que hacernos notar?

Luciano Ibáñez Dobón. Zaragoza