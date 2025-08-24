Los lectores de ABC opinan hoy sobre la situación de abandono y deterioro que sufre el Patio de Banderas y el drama de la siniestralidad laboral en España

Como residente en el Patio de Banderas desde hace 74 años, y mi familia lo hace desde principios del siglo XX, y reconociendo la fortuna de vivir en un enclave histórico de Sevilla, no por ello puedo dejar de manifestar la situación de abandono y deterioro que sufre el Patio de Banderas. Debido a las competencias compartidas y a veces enfrentadas de diferentes administraciones, se ha producido una situación de desidia, en la que unas instituciones se excusan en otras, y entretanto «la casa sigue sin barrer». Las viviendas del Patio, a medida que vencen los contratos, se van quedando vacías y, al quedar abandonadas, el deterioro de los inmuebles y del entorno es cada vez más grave y visible. Hay que tener en cuenta que el 100% del turismo que visita Sevilla pasa por este Patio al salir del Real Alcázar, encontrándose con una plaza descuidada y sin el mantenimiento que merece. Esta imagen de abandono constituye no solo una pena para los vecinos, sino también una vergüenza para Sevilla, pues se proyecta al exterior una imagen indigna de nuestra ciudad. Y, por último una pregunta: ¿Dónde se encuentra la fuente central del Patio y cuál es la razón de no volverla a poner? A ver si el Ayuntamiento consigue ponerse de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, propietario de estas casas; y por el bien de Sevilla, arreglan esta triste situación.

Arturo Vorcy Fernández. Sevilla

El calor y la prisa matan

La siniestralidad laboral en España no deja de ser un drama silencioso. En 2024 murieron 646 personas durante su jornada de trabajo. Lejos de mejorar en 2025 los datos hasta junio confirman la misma tendencia: 363 trabajadores fallecidos, lo que supone incluso un ligero aumento respecto al año pasado. De ellos, 295 murieron en jornada laboral y 68 en desplazamientos hacia o desde el trabajo, estos últimos con un preocupante crecimiento del 11,5 por ciento. No podemos normalizar esta sangría. Urgen más recursos para la Inspección de Trabajo, cláusulas de seguridad vinculantes en la subcontratación, campañas específicas frente al calor extremo y la fatiga, y un mensaje claro: ninguna productividad vale una vida. El empleo debe dignificar, no condenar. Alcanzar cero muertes en el trabajo es posible, pero solo si lo convertimos en una prioridad nacional. ¿Y por qué no se habla de esta lacra social, al menos tanto, como de la omnipresente 'titulitis'?.

Pedro Marín Usón. Zaragoza