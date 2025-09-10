Los lectores de ABC de Sevilla opinan hoy sobre la situación de la Policía Local, el síndrome posvacacional y la corrupción en España

Difícil de asimilar la información destapada por ABC de Sevilla estos días sobre la toma «virtual» de posesión de plaza de Policía Local en Sevilla de gran número de sus beneficiarios. Será legal, pero desleal e inmoral, tal como casi todo lo que hace Sánchez, que unas plazas necesarias para garantizar la seguridad en una de las principales capitales españolas, se queden vacantes y no se solucione el problema. La ley debe cambiar y limitar, incluso abolir, este tipo de prácticas que sólo se entienden por el egoísmo del beneficiario y la falta de vocación de servicio.

Manuel Falcón. Sevilla.

Síndrome posvacacional

Se ha puesto de moda lo que se ha dado en llamar síndrome posvacional. Al parecer es de tal gravedad el asunto, que según he podido comprobar en varios medios de comunicación, hasta los psicólogos y psiquiatras han tomado cartas en el asunto. El que suscribe (octogenario), tras más de 40 años de vida laboral, jamás ha padecido síntomas parecidos al referido síndrome del que hablamos, y mi trabajo ha consistido en atención al público en algo directamente relacionado con la Justicia, donde como aconsejan los entendidos era de todo punto impensable tomar los problemas que se nos iban presentando día a dia con las pausas que recomiendan, dado que la mayor parte de nuestras consultas eran, como solíamos decir, «para ayer». Esto me lleva a pensar en qué pausa se puede permitir el que, desde un despacho, sabe que tiene una sala de espera con personas esperando a ser atendidas; o el camarero que ve su barra de bar, afortunadamente para él repleta de público; o para el trabajador o trabajadora que, detrás de una ventanilla, ve que tiene personas en cola para atender quizás en más horas de las que le corresponden; o aquel otro repartidor que tiene que entregar una mercancía en un tiempo previsto por llevar productos perecederos. Así nos podríamos llevar nombrando profesiones un tiempo del que no disponemos. Yo me permitiría aconsejar a los que por desgracia sufrieran del referido síndrome, que primero dieran gracias al Dios de cada uno por tener un trabajo, y después esperar con ilusión a su jubilación, lo que lleva consigo no volverse a sentir agobiado.

Rafael Muñoz. Sevilla.

Corrupción

Desgraciadamente sabemos que la corrupción es un mal arraigado fuertemente en España. Los corruptos, sobre todo los últimos de las escuelas socialistas, han hecho fabulosos negocios sacando tajada del mutismo desvergonzado. En un mundo donde hay millones de seres humanos abocados a morir de hambre, esto es desvergüenza pura y dura. Para más inri muchos de los corruptos piden hasta indulto. Ante todo lo expuesto, muchas veces me pregunto: ¿hasta cuándo seguirá siendo España un país corrupto?

Alberto Álvarez Pérez. Sevilla.