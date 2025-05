Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Podemos participar en una consulta sobre la opa de una entidad mercantil, pero no podemos participar en los Presupuestos Generales del Estado a través de nuestros representantes parlamentarios, que Pedro Sánchez nos hizo elegir en las urnas hace dos años. Así entiende Sánchez la democracia, que es participativa o no es democracia.

Sánchez dijo al Rey que podía formar Gobierno, pero le mintió: formó un Gobierno nominal, con nombres, pero que no ejerce sus funciones constitucionales básicas y que ni tan siquiera puede elaborar los Presupuestos. Sánchez dirá que no seamos lloricas, que nos deja participar en la opa de una entidad mercantil, pero esto es una burla.

Doctor Sánchez, por favor, déjenos participar en los asuntos públicos, elabore su Gobierno los Presupuestos Generales, para que los representantes que elegimos en las urnas puedan debatirlos, enmendarlos y, en su caso aprobarlos. Y si no puede hacerlo, vuelva a convocarnos a las urnas. Sin mentiras, con todas sus propuestas claras.

José Luis Gardón. Madrid

¿Qué élites?

En el ABC del pasado sábado hablaban de las 'élites catalanas', como si fuera algo que existe. Vivi en Barcelona desde 1944 a 1957, y allí llevo viviendo ahora desde 1968 hasta hoy. ¿Qué o quién son las 'élites catalanas'? Porque yo todavía no las conozco. Conozco unos grupos prepotentes, insolidarios y engreídos que de 'élite' no tienen ni el nombre. Por favor, no les den más cuerda.

Carlos Bonafonte. Barcelona

Todos funcionarios

En la próxima década se van a jubilar el 60 por ciento de los actuales funcionarios, y para garantizar su relevo se convocarán más de 100.000 plazas. La emprendeduría se ha estancado. Los sueldos de los empleados del sector privado ya no son, generalmente, competitivos, y el trabajador, especialmente a partir de los 45 años, se siente inseguro ante el futuro laboral que le aguarda. La conciliación familiar y laboral es otro aliciente para esta hégira, una migración del sector privado al público que va calando no sólo entre jóvenes universitarios, sino en trabajadores cualificados descontentos. Está arraigando la cultura del funcionariado. Ahora bien, si no se incentiva el sector privado, si no se le apoya, ¿cómo va a sostenerse al funcionariado, a los pensionistas, jubilados, a sufragar las ayudas sociales, a costear los subsidios?

José María Torras. Sabadell

Negaciones

Como usuario habitual de las bibliotecas de Barcelona, un servicio público, no encuentro el diario ABC cuando voy a buscarlo, ni los ejemplares del resto de la prensa nacional que se edita en Madrid. Solo catalana.

Estamos en España, un país democrático, con libertad de prensa, y nos la están negando. Ya está bien de negaciones.

Ramón Liso Carreño. Barcelona