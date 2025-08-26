Los lectores de ABC ecriben en sus cartas su malestar por dos temas importantes en estas fechas: los centros de día de Sevilla capital y los viajes en tren

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Se ha publicado por parte del Ayuntamiento, a la vista del calor tan intenso que hay en la ciudad, de unas zonas para las personas que por diversas circunstancias no tienen sus casas acondicionadas para este calor y que tengan una edad de riesgo, puedan pasar unas horas en centros de titularidad municipal que sí tienen un acondicionamiento que les evite pasar las horas más duras en los mismos y si es posible, hacer actividades que «maten» un poco el tiempo de estancia en los mismos.

He observado el horario de dichos centros y hay algunos que a las catorce o quince horas cierran, con lo que las personas tienen que volver a sus casas en las horas en las que las temperaturas son más altas y sus casas no están debidamente acondicionadas para dichas temperaturas, por lo que una iniciativa que podría ser útil y necesaria, sobre todo para las personas mayores o familias con niños pequeños, a la postre resulta insuficiente y un poco un «brindis al sol», porque no sirve exactamente para aquello que se ha anunciado.

También el señor alcalde anunció hace ya muchos meses la construcción de piscinas municipales en varias zonas de la ciudad con las que muchos barrios no cuentan que en esta época de calor los niños y no tan niños puedan disfrutar de unas zonas de esparcimiento que amaine un poco las temperaturas tan elevadas que tenemos. De ese tema no se ha vuelto a hablar, pero comprenderá el señor alcalde que unas obras de ese calibre no se hacen de la noche a la mañana, necesitan disponibilidad de un espacio que sea asequible a los ciudadanos, proyectos, y toda la burocracia que conlleva cualquier obra municipal, que hace que mayormente duerman el sueño de los justos y nunca más se supo de ellos. En fin, así como siempre, anuncios, anuncios, y poca ejecución o no cuando se necesita.

Pilar Eguaras. Sevilla

Papá ven en tren

«Papá ven en tren» fue un afortunado eslogan de Renfe hace varias décadas, pero hoy resultaría ser una broma de mal gusto. Las infraestructuras ferroviarias necesitan una gestión a largo plazo, pero después de siete años de gobierno de Pedro Sánchez, ya no cabe echar la culpa a Aznar, a Felipe ni a Franco. Hacer nuevos corredores ferroviarios, o renovar los actuales requiere tiempo y grandes inversiones, que han sido olvidadas en los últimos siete años; pero dada la situación actual, al menos debería orquestarse para el corto plazo un dispositivo de emergencias y rescates para evitar las lamentables situaciones que se están dando, con usuarios de toda edad y condición confinados durante horas dentro de trenes parados en medio de la nada, a elevadas temperaturas, sin alimentos ni agua, y ni siquiera un aseo digno. Sospecho que algo tendrá que ver en todo esto que los últimos ministros del ramo hayan sido uno que está imputado y otro cuya dedicación principal es tuitear borderías desde su condición de baja por paternidad.

Carlos Villalobos Giménez. Sevilla