A partir del 1 de enero de 2026 los conductores deberán llevar en la guantera del vehículo una baliza luminosa de seguridad denominada V16, oficial y homologada por la DGT, que en caso de sufrir un accidente o avería deberán colocar en el techo del vehículo, sin salir del habitáculo. Se trata de un dispositivo de señalización luminosa que se coloca en el techo del vehículo en caso de emergencia. Sustituye al tradicional triángulo de seguridad y ofrece mayor visibilidad a larga distancia. Estas balizas incluyen geolocalización para alertar a otros conductores y servicios de emergencia de la posición exacta del vehículo.

El laudable propósito es mejorar la seguridad vial, ya que se ha constatado que la colocación de los triángulos es muy peligrosa para el conductor. Esa obligación, cuyo incumplimiento acarreará la imposición de multas disuasorias, tendrá un coste para los usuarios que podría, en parte, aliviarse mediante la financiación con el percibo de las multas de tráfico, pero ya se sabe que la seguridad tiene un precio y los que sin duda se van a beneficiar de esa medida serán los fabricantes.

José María Torras Coll. Sabadell (Barcelona)

S.O.S. en lo público

Demoledor el informe publicado por ABC sobre los tiempos de recorrido en Tussam, y las administraciones nos ven como demonios porque no usamos el transporte público. Si fuese sólo este caso. En los diez últimos años, acentuado en los últimos tres, vemos la descomposición de carreteras, red ferroviaria, instalaciones públicas como colegios o centros de salud y atención al usuario. ¿Éste es el estado del bienestar tan cacareado? ¿Dónde se invierten realmente las ingentes cantidades pagadas de nuestro bolsillo en el país europeo con más impuestos? Somos los sufridores y, en muchas ocasiones, los chivos expiatorios de estos ineptos e ineptas. ¡Hasta cuándo!

Manuel Falcón. Sevilla

