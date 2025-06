Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Hay balas con minúsculas, por la munición cuya compra a Israel se canceló y que curiosamente eran para la Guardia Civil, y existe otro Balas, con mayúscula, y de nombre Antonio, teniente coronel de la Guardia Civil. Todo esto que está investigando la UCO, la de Antonio Balas, seguro que también lo haría con el otro partido más votado, el PP. Creo que es más de fiar Antonio Balas que Leire Díez. Sin conocerlos a ninguno de los dos, claro. También en estos días me acuerdo de otra Díez, también vasca como era Rosa, que lo dio todo en la política contra los terroristas y sus afines. Ojo, esta banda asesina ha tenido muchos afines y no eran solo los de antes HB ahora Bildu.

Lino Mon. Santiago de compostela

Morante y el Betis

Morante y el Betis. El Betis y Morante. Tanto monta, monta tanto. Ser bético y morantista no es casualidad. Son dos pasiones que no se entienden una sin la otra. Yo no digo que no se pueda ser morantista y sevillista, pero no es lo mismo. El Betis es como Morante y Morante es como el Betis. Los dos son capaces de lo mejor y lo peor. El pasado miércoles, uno en Breslavia y el otro en Madrid, nos llevaron de la gloria al infierno en menos de dos horas, pero que nos quiten lo bailado. ¡Viva el Betis y viva Morante manque pierdan!

Mario Suárez. Pilas (Sevilla)

A vueltas con la zona de confort

Cuántas veces oímos esta expresión cada día. La RAE la define como estado mental o situación en que prevalece la sensación de seguridad y de comodidad con lo conocido. Y en general, coloquialmente, se suele usar para hablar de lo desconocido: salir de la zona de confort. Con el frío que siempre suele hacer cuando se sale fuera; o también calor. Hay que lanzarse fuera de esa zona, que es individual, propia de cada uno, asumir riesgos, experimentar algo nuevo, como si fuera una aventura. Eso nos hará buscar nuevas sensaciones, experiencias desconocidas, nos hará crecer. Es la expresión más usada hoy como norma de conducta para dirigir comportamientos, acciones, en determinadas actividades que no siempre llevan a conseguir el resultado, la experiencia o la sensación esperada. Y nunca oigo hablar de esos fallos o errores cuando salir de la zona de confort para determinadas personas y situaciones puede ser una temeridad. La vida es la manifestación de la energía en los seres orgánicos, las personas; y estas personas que aplican sus ciencias, sus artes, no hacen más que basarse en su técnica. Básicamente es conocimiento. Por lo tanto, me quedo más tranquilo cuando pienso que, en realidad, los que se refieren a salir de la zona de confort, lo que están diciendo, sin ninguna duda, es que cada uno debemos ir ampliando cada día la zona de confort.

Federico Sierra. Algeciras