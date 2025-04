Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Reconozco de antemano que al escribir estas líneas lo hago de bastante mala uva, pero es que las escribo desde el mismo tren que — de milagro— acabo de coger. He llegado a la estación de Santa Justa con más de veinte minutos de adelanto sobre la hora de salida del Ave para Madrid, en contra de mi mala costumbre de llegar con el tiempo justito, y no lo he perdido porque una auxiliar de la estación me ha visto tan apurado que me ha colado, sacándome del galimatías de colas que se había formado en lo que teóricamente es el cuerpo central de la estación, zona habilitada para que la gente espere sentada, o para que visite algún bar o alguna tienda de las allí existentes.

¿A qué mente iluminada se le ha ocurrido concentrar a todos los viajeros, sea cual sea su tren y su destino, en el centro de la estación, sin orden ni concierto, formando una masa informe de más de quinientas personas en el vestíbulo? Lo que han conseguido es que la gente, al ver que pasa el tiempo y pierde su tren, empiezan a moverse de una fila a otra y el desmadre es difícil controlar.

Según me ha dicho mi «salvadora» auxiliar, es que habían coincidido en la salida cinco trenes simultáneos, entre Aves, Yoigos, Yrios....y troyanos, y aquello no había quien lo manejase. Motivo: han cambiado los Escaners que analizan los equipajes al vestíbulo de entrada. Con lo fácil que ha sido hasta ahora llegar a los andenes y pasar los controles de seguridad situados en los mismos, donde las colas que se forman tienen sitio suficiente para no estorbar a nadie.

Uso el Ave desde que se inauguró, y raro es el mes que no lo cojo dos o tres veces. He visto el deterioro y el encarecimiento progresivo de su magnífico servicio inicial, que conllevaba un aparcamiento gratuito 48h para los billetes de clase preferente, una tarjeta que te permitía entrar en la sala de espera para tomar un café (y aquellos caramelos blandos tan buenos), la garantía reembolsable de puntualidad de 5 minutos, etc.

Ahora, y desde hace años, ya ni siquiera funciona la escalera mecánica que va desde el parking a la estación. Y los retrasos cada vez son más habituales aunque —eso sí— intentan por todos los medios no sobrepasar los treinta minutos para no tener que devolver el parné.

En fin, nada nuevo, el Ave ha ido con los tiempos, y ha seguido la línea de deterioro que sufrimos con muchos de los servicios que nos han ido recortando en todas partes, bancos, instituciones y demás. Está claro que tenemos que ir resignándonos, pero ésta nueva organización de Santa Justa, en mi modesta —y a lo mejor equivocada opinión, porque pueda haber alguna buena razón que lo justifique— era innecesaria.

Como decía Santa Teresa de Jesús, en tiempos de turbación, no hacer mudanza. En román paladino, si algo funciona bien, no lo toques.

Felipe Lobo Ruano. Sevilla

Incumplimientos

El doctor Sánchez, puesto a incumplir, ahora también incumple los contratos con Israel, incumplimiento más grave, si cabe, que el de no elaborar los Presupuestos Generales. Y es que Sánchez no está sujeto al ordenamiento jurídico desde el mismo día que fue investido, pues durante cinco días se negó a nombrar a sus ministros. De haberle aceptado la sociedad aquel primer incumplimiento –muy grave, puesto que España no puede estar sin Gobierno ni un solo día– vino todo lo demás. Sánchez comprobó que podría hacer lo que le dé la gana, desde disolver las Cortes y al instante resucitarlas (15 de febrero de 2018) hasta negarse a elaborar los Presupuestos (22 de abril de 2025), pasando por incumplir los contratos yendo contra sus propios actos (24 de abril de 2025), sin olvidarnos de su inactividad presidencial durante cinco días (24 al 29 de abril de 2024).

José Luis Gardón. Madrid