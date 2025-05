Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Permítanme replicar a la carta publicada en ABC con el título de 'Rearmar la UME'. Es una constatación la casi inquina que a la UME se le tiene en el seno de las Fuerzas Armadas. Desconozco las razones exactas, seguro que múltiples. Se me ocurre la priorización en la asignación de recursos del ámbito de Defensa, y tal vez también un algo de falsa envidia como consecuencia de la alta valoración que los ciudadanos otorgan a la UME, hasta el punto de ser fundamentalmente ella, la UME, la que arrastra a los ciudadanos a valorar adecuadamente el conjunto de las Fuerzas Armadas.

La estima que los españoles tenemos por la UME no es gratuita. Es la suma de empeños exitosos en momentos de mayor riesgo y fatiga. Su inserción orgánica en las FF.AA. habría de hacernos sentir orgullosos de su pertenencia. Pues, equilicuá, que no. Donde no entro es en su ubicación institucional, si efectivamente ha de depender de Defensa o tal vez de Presidencia, por poner el caso, como el CNI, que también distrae fondos del conjunto ministerial. Pero, por favor, creo que es sensato, y de agradecidos, no renegar de lo que otorga a los Ejércitos resultados, imagen y credibilidad.

Enrique López de Turíso. Vitoria (Álava)

Miedo o risa

Los enemigos ficticios de Pedro Sánchez han sido incontables durante estos años, e imprescindibles, porque vive mejor con ellos que sin ellos; mejor dicho, porque sobrevive gracias a ellos: la extrema derecha, Franco, Vox, el 'lawfare', los seudomedios y su última ocurrencia, los ciberataques.

Sánchez inocula el miedo a la población para manipularla, se inventa enemigos irreales para tergiversar el relato, sus diabólicos fantasmas son comodines a quienes culpar gratuitamente de todos los males; son sus excusas para justificar lo injustificable, para exculparse. Parafraseando a Umberto Eco –cuando en 'El nombre de la rosa' el venerable Jorge le dice a Guillermo de Baskervile: «La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios»–, podríamos decir que sin miedo al 'diablo' ya no hay necesidad de Sánchez. Por eso nada teme más Sánchez que nos riamos de los propios miedos que invoca, que nos mofemos de sus fantasmas. Por eso nada teme más que quedarse sin enemigos, sin demonios. Nada nuevo bajo el sol: el poder ha preferido siempre cultivar el miedo al humor.

Javier Sanz Gómez. La Coruña

Sin hacer ruido

Mi padre llamó a los bomberos uno de los días de esta Feria. Olía raro en la caseta vecina. Ni siquiera era la nuestra. Los bomberos vinieron, confirmaron la presencia de gas y usaron una máquina para extraerlo. Todo salió bien, gracias a Dios… y a los bomberos y a mi padre, a pesar de que casi nadie se lo ha podido agradecer. Ha sido atento y cívico sin hacer ruido, recordándome aquello de que «las latas vacías hacen más ruido que las llenas».

Carmen Vigil. Sevilla