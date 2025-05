Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

El reciente apagón de España ha despertado comprensiblemente preocupación entre los ciudadanos sobre el impacto de las incidentes tecnológicos en un mundo cada vez más digital. En el Banco Central Europeo estamos trabajando para ayudar a disipar esas preocupaciones, en el marco de nuestras competencias. En relación con la carta publicada el pasado 8 de mayo, y firmada por el lector Alberto Álvarez Pérez, en la que expresaba su preocupación por las posibles consecuencias de un apagón si Europa llegara a tener un euro digital, nos gustaría asegurar al señor Álvarez Pérez y a todos los lectores de ABC que estamos firmemente comprometidos con preservar la libertad de elección en la forma de pago.

El euro digital está concebido como un complemento del efectivo, no como su sustituto, y apoyamos plenamente el derecho de las personas a seguir utilizando monedas y billetes de euro, así como opciones electrónicas. Esto también queda recogido en el marco legal propuesto por la Unión Europea, que actualmente se encuentra en debate. Además, una característica clave del euro digital será su funcionalidad 'offline', que permitiría realizar pagos incluso sin acceso a internet. Los europeos tendrían la posibilidad de pagar con dinero físico y digital, independientemente de si la red funciona o no.

Alessandro Giovannini. Asesor del director del euro digital (Fráncfort)

RTVE es de todos

Como ciudadano y contribuyente quiero expresar mi hartazgo ante el uso partidista que el actual Gobierno hace de RTVE. Lo ocurrido en el reciente Festival de Eurovisión es solo un ejemplo más: en lugar de respaldar con neutralidad a nuestra representante, se proyectó una actitud institucional marcada por el sectarismo ideológico.

Radiotelevisión Española no es propiedad de ningún partido. Se financia con los impuestos de todos los españoles, y su misión es representar la pluralidad de nuestra sociedad, no imponer un único punto de vista. Cuando se utiliza para gestos políticos o enfrentamientos diplomáticos disfrazados de moral, el que sale perdiendo es el ciudadano.

Melody no merecía cargar con ese coste. Y nosotros, como público, no merecemos ver cómo un medio público es manipulado para dividirnos en lugar de unirnos.

Esta misma carta la he enviado previamente a la Defensora del Espectador de Radiotelevisión Española, pero, sinceramente, tengo la sensación de que no servirá de nada. Por eso he querido remitir una copia también a este diario, en busca de un espacio donde sí se escuche la voz de quienes ya estamos hartos de este tipo de manipulación institucional.

RTVE tiene una responsabilidad. Y el Gobierno, el deber de respetarla.

Miguel Ángel Martín Molina. Madrid