La Comunidad de Madrid facilita un servicio de rehabilitación a las personas que padezcan un ictus o derrame cerebral debido a la alta prevalencia y gravedad de las patologías. Desgraciadamente, mi hermano Francisco Javier Cardín García, ha sido una de estas personas. El Hospital San Vicente, donde le ofrecen rehabilitación ambulatoria dispuso una hora en la que una ambulancia recogería a los pacientes –física y cognitivamente muy afectados– para ir a rehabilitación. Sin embargo, quieren dar la imagen de que ofrecen un servicio que no es tal. La ambulancia llega a recoger a mi hermano con dos horas de retraso. Como en dicho trayecto recogen otros usuarios, no llegó a asistir a la sesión que tanto necesita. En otras muchas ocasiones, se le ha recogido tan tarde que ha llegado a la residencia a las once de la noche que, como comprenderán, no son horas para un paciente delicado. Además de las horas de espera en la calle. Esta situación es la vivencia diaria de muchos pacientes graves, algunos ancianos, que se les hace esperar horas sin poder recibir el servicio requerido y humanamente digno. La falta de rehabilitación perjudica seriamente la salud de estas personas, ocasionando un perjuicio adicional al que ya padecen.

Paz Cardin. Madrid

Carteles de tráfico

En un reciente viaje en coche desde Sevilla a Orense y vuelta, he podido comprobar la confusión que generan los carteles de tráfico en cuanto a distancia de estaciones de servicio, tanto gasolineras como áreas de servicio. Vas circulando correctamente y necesitas repostar y aparece en la lejanía una señal de área de servicio, cuando te vas acercando ves cómo te indica claramente el cartel que a 1250 metros tienes una, sales confiadamente y para llegar a ella necesitas recorrer hasta seis kilómetros largos para llegar a ella, con el consiguiente perjuicio al viajero, que ralentiza innecesariamente su viaje, confundido con una indicación a todas luces errónea o falsa. Lo que está a mil doscientos metros es la salida, pero no la gasolinera. Es un claro fraude al conductor, permitido por una Administración que prefiere dedicarse a prohibir todo lo prohibible a cualquier administrado, menos cuidar que la información recibida por éste sea cierta y fiable. La solución deben darla los gestores de la Administración, que para eso les pagamos. Al conductor se le ocurren mil soluciones, solamente hace falta consultarles y tener ganas de ser leales con quienes les pagan sus suculentos sueldos.

Ignacio Sanchís Fernández-Mensaque. Sevilla

Sin plan contra la corrupción

A inicios de Agosto se hizo público el GRECO. Desde 2019, España no ha cumplido ninguna de las 19 recomendaciones para prevenir la corrupción del Gobierno y de las fuerzas de seguridad. Con dureza, los autores denuncian la «falta de acción decisiva». Este informe coincide con la percepción social de que uno de los problemas más graves de Sánchez es el de la corrupción, que atenaza esta legislatura. Pasan los días y queda en evidencia que no existe una voluntad política real para atajar el uso indebido del poder.

Jesús Domingo Martínez. Girona

Más temas:

Corrupción