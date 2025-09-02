Los lectores arrancan la semana preguntándose si las guardias de 24 horas de los médicos no les afecta a su salud y a la de los pacientes

Si quieres enviarnos tu carta: escríbenos a cartas@abc.es o lectores@abc.es. Indica tu nombre y dónde vives. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos. Si quieres dirigirte a la Defensora del Lector de ABC, su mail es defensoradellector@abc.es y su Whatsapp: 639793483.

Existe un empeño especial por parte de las diversas administraciones en vigilar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de los empleados en las empresas y si se facilita la conciliación familiar. Nada que objetar. No parece que el Estado y las comunidades sean especialmente escrupulosos cuando se trata de algunos de sus trabajadores. Me refiero a la discriminación que se hace con el colectivo médico. ¿Por qué siguen haciendo guardias de 24 horas? (horas que, incomprensiblemente, no cotizan aunque sí cuentan para el IRPF). Sí, 24 horas y no 17 como nos quieren hacer creer los gestores de la Sanidad Pública. ¿No afecta eso a la salud? Sí, y a la conciliación familiar también. ¿Y no puede eso afectar a la salud de los pacientes expuestos a errores médicos por el cansancio y la extenuante presión asistencial que sufren los galenos? Son muchos los médicos jóvenes que emigran en busca de mejores condiciones laborales y económicas. No nos lo podemos permitir. Cuesta menos prevenir un incendio que reponer lo quemado. Parece que no aprendemos.

Damián Martín Rubio. Sevilla

Los abuelos, pilar de la sociedad

Los abuelos somos el último reducto para salvar la especie de la extinción. Si todos los abuelos desaparecieran de un día para otro el colapso social sería instantáneo. La maquinaria económica se detendría. Las fábricas y los servicios se pararían pues la familias sin abuelos quedarían reducidas a entes con los niños colgados de sus progenitores que desconcertadas y sobrepasadas, entrarían en pánico sin saber cómo manejar sus vidas. Las trifulcas, los reproches y las broncas entre las parejas desembocarían en miríadas de divorcios y batallas domiciliarias. Los abuelos, que, con su desinteresado comportamiento, han convertido sus vidas en un sacerdocio estoico entregados en cuerpo y alma a sus nietecitos silenciosa y sacrificada mente, al desaparecer de la esfera familiar crearían un vacio imposible de sustituir y sería entonces cuando, verdaderamente valorados como una de las piedras angulares del entramado social, su aportación, insustituible en la sociedad, se revelaría crítica. Los abuelos son un ejército invisible que sostiene a una sociedad decadente y egoísta que mantiene unida a la institución familiar. Que este escrito sirva como homenaje y reivindicación de los abuelos que en el mundo hay todavía hay esperanza para una sociedad que pierde a chorros valores y comportamientos.

Manuel Soriano. Valencia

Irresponsable

En su editorial «A Europa le toca defenderse», ABC alertaba sobre nuestra indefinición militar. Se quedó corto. Porque no es indefinición sino irresponsabilidad el veto, por sus procedencias USA o israelí, a la adquisición de aviones F-35 o al misil Spike que es nuestro pilar contracarro. Porque no es indefinición sino irresponsabilidad el desligarse de los países de la OTAN en los gastos de defensa quienes, en contrapartida, ya nos han excluido de sus procesos de adquisición de fragatas y submarinos a los que aspiraba Navantia. Porque no es indefinición sino irresponsabilidad que del presupuesto de defensa meten la cuchara todo quisqui, y que mientras los países están incrementando sus efectivos, nosotros hipotecamos parte en tareas de protección civil. Ante el rearme marroquí, son decisiones políticas tan peligrosas como las previas al desastre de Annual de 1921. Francisco Membrillo. Sevilla

Más temas:

Abuelos

Europa

Sevilla

Navantia

OTAN