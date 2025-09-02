Carmina Barrios recuerda su infancia en Triana: «Mi madre se mojaba el culo»

En una de las últimas emisiones del programa de TVE 'Pasa sin llamar', presentado por Inés Hernand junto a Alba Carrillo, Mariona Casas y Carmina Barrios, la actriz sevillana regaló a los espectadores un retrato entrañable de su niñez en el barrio de Triana. Entre anécdotas y recuerdos, describió cómo era la vida en una época en la que la comodidad no tenía nada que ver con lo que hoy conocemos.

«Yo he nacido en Triana, entre el barrio Máquinas y la Cava de los Gitanos, y las corralas en las que vivíamos eran de una habitación chica y una grande con una sola ventana», relató. En esas estancias, explicó, se organizaba toda la familia: «Aquí estaba la cama de matrimonio de mis padres, aquí mis abuelos, y aquí había una camita de mueble, que la estiraba y se tumbaba mi hermano. Y yo dormía con mi padre y mi madre».

El retrato que ofreció la actriz no solo habla de estrecheces materiales, sino también de la cercanía familiar que marcaba aquellas casas. Inés Hernand, con su estilo provocador, no dudó en interrumpir: «Oye, una cosa, ¿y cuándo hacían el amor tus padres?». A lo que Carmina respondió entre risas: «Yo eso ya no lo sé. Una vez nací yo, no nació nadie más... pero vamos, que se buscarían sus trucos ellos o lo que fuese».

Más allá de la curiosidad, el relato se detuvo también en la cocina, reflejo del ingenio cotidiano frente a la falta de recursos: «La cocina era como un techito y unos hornillos donde guisabas con los cuatro cacharritos. Mi padre puso una uralita porque estabas guisando y llovía, y mi madre se mojaba el culo», recordó entre carcajadas.

Alba Carrillo reaccionó con complicidad: «Hombre, pero eso estaba riquísimo, comerte un pucherito ahí». Mientras, Marina Rivers puso el contraste generacional: «Yo creo que han agradecido tener una simpática inducción». Fue entonces cuando Carmina, con tono de resignación divertida, zanjó: «Con las comodidades que tenemos hoy en día, ¡por Dios!».

El testimonio de la actriz puso de relieve una realidad que hoy suena lejana: la vida en comunidad, la escasez de espacio, el ingenio para salir adelante y la capacidad de disfrutar con lo que había como forma de resistencia.