Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez aspirarán a rector de la US en la segunda vuelta de las elecciones

La Universidad hispalense celebraba este pasado jueves sus primeras elecciones por sufragio universal ponderado de los últimos 20 años, el sistema de elección del rector en todas las universidades públicas españolas y al que en Sevilla se resistía hasta que la Ley universitaria, la ... LOSU, le obligó a modificar sus estatutos para ello. La cita electoral se ha saldado con la vicerrectora Carmen Vargas y el decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, como opciones más votadas, por ese orden de apoyo.

Dado el caso, estas dos candidaturas protagonizarán la segunda vuelta el 10 de noviembre, para decidir quién ocupa finalmente el despacho del Rectorado de la Hispalense en esta nueva etapa.

A estas elecciones. recordémoslo, concurrían un total de siete candidatos, cuatro mujeres y tres hombres, disputándose el despacho de la calle San Fernando ocupado desde hace diez años por Miguel Ángel Castro, quien no concurría a este procedimiento electoral.

Se trata del decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, los vicerrectores Carmen Vargas, Manuel Felipe Rosa y Ana López, la exdirectora del Centro de Formación Permanente, Ángeles Gallego, el catedrático de Derecho Romano, Alfonso Castro y la de Redacción Periodística, Pastora Gallego.

La candidatura de la vicerrectora Carmen Vargas, la opción más continuista de la gestión llevada a cabo por Miguel Ángel Castro y que fuera vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización; ha sido la opción más apoyada; seguida de la del decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, con cariz renovador.

Al no haber mayoría absoluta, se celebrará una segunda votación entre las dos candidaturas más votadas en la primera vuelta. Al detalle, el calendario electoral fija los días 6 y 7 de noviembre tanto para el desarrollo de la campaña electoral como para el voto anticipado. El lunes 10 de noviembre se celebrará la segunda votación, también en horario de 9 a 20 horas, y en esa misma jornada se conocerán los resultados provisionales. En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos.

«Conozco la universidad desde dentro, tengo una amplia experiencia, la tengo en mi cabeza y conozco muy bien las cosas que se han hecho que, por cierto, se han hecho muchas cosas y muy buenas en los últimos años en la universidad. Parece que ahora todo lo que se ha hecho en la universidad es malo y no estoy de acuerdo», señalaba a ABC Carmen Cargas, apostando por el término «transformación», porque «el cambio por el cambio no es un buen argumento, ya que el cambio no siempre es bueno, también se puede cambiar a peor».

«Tenemos una burocracia enorme, que abruma especialmente al PDI. Necesitamos trabajar en el relevo generacional, también renovar la enseñanza porque los estudiantes ya requieren otras metodologías, trabajar en la digitalización... Son retos que debemos transformar en oportunidades con el potencial que tiene la US», aseguraba Vargas.

José Luis Gutiérrez, por su parte, aboga por implantar en la Hispalense «un modelo mucho más horizontal, matricial, en red, frente al modelo jerárquico vertical tradicional. También debe cambiar el liderazgo que ejerce en la ciudad de Sevilla y en su entorno, pasar a ser más proactiva», como manifestaba en una entrevista con este periódico.