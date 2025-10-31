Suscríbete a
Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez aspirarán a rector de la US en la segunda vuelta de las elecciones

Sus candidaturas se han alzado como las más votadas en los comicios de la Hispalense y medirán sus fuerzas el 10 de noviembre

Carmen Vargas: «El cambio por el cambio no es buen argumento, también se puede cambiar a peor»

José Luis Gutiérrez: «No soy el candidato del PSOE, eso es un bulo interesado»

Jornada electoral en la Universidad de Sevilla: siete candidatos y un destino

Fernando Barroso Vargas y Jaime Parejo

La Universidad hispalense celebraba este pasado jueves sus primeras elecciones por sufragio universal ponderado de los últimos 20 años, el sistema de elección del rector en todas las universidades públicas españolas y al que en Sevilla se resistía hasta que la Ley universitaria, la ... LOSU, le obligó a modificar sus estatutos para ello. La cita electoral se ha saldado con la vicerrectora Carmen Vargas y el decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, como opciones más votadas, por ese orden de apoyo.

