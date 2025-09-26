Carmen Vargas inaugura la cascada de candidaturas a Rector de la US

Carmen Vargas, Catedrática de Microbiología y anterior vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización durante el mandato de Miguel Ángel Castro, ha sido la primera aspirante a ocupar el sillón del Rectorado en presentar su candidatura formal para el puesto de rectora de la ... Universidad de Sevilla. Lo ha llevado a cabo este viernes 26 de septiembre, el día en el que se abría oficialmente el plazo para registrar la candidatura, un período que concluye el martes 30 de septiembre.

Bajo el lema 'La Universidad que nos Une', Carmen Vargas quiere aprovechar su experiencia en el gobierno universitario para «afrontar los retos de gobernanza, financiación, simplificación administrativa, digitalización, infraestructuras y sostenibilidad, y bienestar, que la US tiene por delante».

«Esta universidad me importa y me emociona. Sé lo que necesita y tengo la experiencia para liderar el cambio desde el primer día. Porque la Universidad de Sevilla merece más y juntos podemos lograrlo», afirmó Carmen Vargas tras formalizar el registro de su candidatura. Quizás una de sus tareas principales sea la instaurar ese «cambio» con la vitola de haber sido una de las vicerrectoras del actual rector, que tantas críticas por su modo de proceder ha recibido por parte de la comunidad universitaria. Desvincularse de la anterior gestión, aprovechando la experiencia acumulada en la misma no es sencillo, pero este viernes la Catedrática de Microbiología ha dado el primer paso.

La primera de muchas

La de Carmen Vargas es la primera candidatura oficial a rector de la US, pero no será ni mucho menos la única. Quedan por formalizar al menos otras cinco que se anunciaron antes de abrir este plazo de presentación, al margen de alguna otra que pueda aparecer a última hora. Del mismo equipo de gobierno de Miguel Ángel Castro hay otras tres candidaturas más que se deben formalizar en próximos días. Otros dos exvicerrectores (que dejaron el equipo de Miguel Ángel Castro hace sólo unas semanas) que anunciaron su aspiración a ocupar el Rectorado son Ana López y Manuel Felipe Rosa. A ellos se les unió como alternativa Ángeles Gallego, también miembro del equipo de dirección de Castro como directora del Centro de Formación Permanente de la US.

Por otra parte, y ya fuera de la línea de gobierno de Castro están otras opciones. El decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, fue el primero en presentar su candidatura a rector de la Universidad de Sevilla bajo el lema 'Cambiamos contigo'. Sus premisas son descentralizar el hiperliderazgo en la toma de decisiones de la figura del rector y presentar una propuesta configurada desde las bases hacia arriba. El lunes llevarán a cabo el registro de la candidatura en el Rectorado, horas antes que Ana López, que también ha convocado a los medios el lunes.

También debe llevar a cabo la formalización del registro de su candidatura la catedrática de Redacción Periodística, Pastora Moreno, que cuenta con el apoyo del catedrático Manuel Marchena que finalmente no pudo aspirar al cargo porque no cumplía los requisitos.