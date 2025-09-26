Suscríbete a
Carmen Vargas inaugura la cascada de candidaturas a Rector de la US

La que fuera vicerrectora con Miguel Ángel Castro ha formalizado su alternativa en la sede del Rectorado en el primer día del plazo de presentación de las mismas

Carmen Vargas, acompañada de su equipo, tras presentar su candidatura oficial a las elecciones al rectorado de la US
Carmen Vargas, acompañada de su equipo, tras presentar su candidatura oficial a las elecciones al rectorado de la US ABC
Jaime Parejo

Carmen Vargas, Catedrática de Microbiología y anterior vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización durante el mandato de Miguel Ángel Castro, ha sido la primera aspirante a ocupar el sillón del Rectorado en presentar su candidatura formal para el puesto de rectora de la ... Universidad de Sevilla. Lo ha llevado a cabo este viernes 26 de septiembre, el día en el que se abría oficialmente el plazo para registrar la candidatura, un período que concluye el martes 30 de septiembre.

