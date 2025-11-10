Suscríbete a
ABC Premium

Carmen Vargas gana las elecciones y será la nueva rectora de la Universidad de Sevilla

La que fuera vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización se impuso en la segunda vuelta a José Luis Gutiérrez

Carmen Vargas: «El cambio por el cambio no es buen argumento, también se puede cambiar a peor»

Carmen Vargas será la nueva rectora de la US
Carmen Vargas será la nueva rectora de la US Manuel olmedo
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carmen Vargas se ha proclamado ganadora de las elecciones y será la nueva rectora de la Universidad de Sevilla tras imponerse a su rival, José Luis Gutiérrez, en la segunda vuelta de los comicios. Si bien aún queda por finalizar el escrutinio, la ... ventaja conseguida la coloca como la vencedora. Tras una jornada con una menor participación que en la primera vuelta, Vargas logró la confianza de la mayoría de la comunidad universitaria, confirmando el papel de favorita que le daban los resultados de la primera vuelta, y estará al frente de la gestión de una de las instituciones más importantes de la ciudad de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app