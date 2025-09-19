La Campana y Martín Villa se cortarán al tráfico este lunes por el comienzo de las obras del tranvibús

Los primeros cortes de tráfico por las obras de construcción de la segunda línea del tranvibús entre los alrededores de la estación de Santa Justa y la Plaza del Duque llegarán este próximo lunes al Casco Antiguo de Sevilla. El Ayuntamiento ha anunciado este viernes que a partir del 22 de septiembre se cerrarán a la circulación de vehículos la Campana y la calle Martín Villa hasta su cruce con Orfila para iniciar los primeros trabajos para la mejora y transformación de la calzada. Una actuación que contará con un plazo de ejecución de unos dos meses y que obligará a reubicar las paradas de las líneas de Tussam que dan servicio a esta zona del Centro.

El delegado de Movilidad del Consistorio hispalense, Álvaro Pimentel, ha informado de que «esta primera fase de la obra durará hasta el próximo mes de noviembre» y que los operarios «sólo actuarán en el viario y no sobre los acerados», lo que permitirá agilizar al máximo los trabajos y que, por tanto, su afección al día a día de la capital hispalense sea lo más reducida posible. «Nos encontramos ante una obra que es muy necesaria para esta ciudad y entendemos que tenemos que comenzarla ya», ha explicado el edil popular, aunque en un principio estaba previsto que esta intervención se pusiera en marcha en el mes de julio. No obstante, y como ya advirtió el alcalde esta semana, ha insistido en que «la obra ha empezado ya». Eso sí, no será hasta este lunes cuando lleguen los primeros cortes de tráfico.

Fue José Luis Sanz quien explicó el pasado lunes, durante su participación en la primera visita a la cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar, que el comienzo de una obra no significa que «tenga que haber una máquina que esté pegando porrazos». Al respecto, aclaró que estos primeros días se han dedicado a otros trabajos. Entre ellos, «hay técnicos de la Delegación de Movilidad y operarios de la empresa adjudicataria que están viendo 'in situ' algunos aspectos de la ejecución de esa obra», como pueden ser «dónde hay que plaquear o dónde hay que hacer determinadas instalaciones». Unas actuaciones previas que a partir del próximo lunes se tornarán en los que serán los primeros cortes de tráfico en la Campana y Martín Villa.

Desvíos en Tussam

La llegada de los operarios a esta zona sensible del Casco Antiguo afectará a la normalidad de las líneas de Tussam que cuentan con paradas en la Plaza del Duque y en la propia Campana. Así, las alternativas diseñadas por los técnicos de Movilidad se centrarán en los recorridos de las líneas 13 y 14, que hasta ahora salían del Centro por Santa María de Gracia, Tarifa y Amor de Dios para buscar la calle Feria. El corte de la calle Martín Villa obligará a que estos autobuses se desvíen por la calle Alfonso XII y busquen Torneo y la Resolana para recuperar su itinerario habitual a partir de la Macarena. Por otro lado, también se verán afectadas las líneas 27 y 32, cuya parada final se situaba hasta ahora en la Campana. Ambos servicios tendrán a partir del lunes su término en la Plaza Ponce de León, al igual que el resto de líneas de Tussam que acceden por Puerta Osario hasta el Centro.

Al margen de los trabajos en Campana y la calle Martín Villa, Pimentel ha anunciado que la segunda fase de las obras del tranvibús entre Santa Justa y la Plaza del Duque comenzará «en el mes de octubre». En este caso, los trabajos se extenderán por las calles Laraña e Imagen y el entorno de las Setas de la Encarnación, aumentado entonces la afección al tráfico rodado y los cortes a la circulación. En total, esta actuación cuenta con un plazo de ejecución de «unos diez meses» y no será hasta después de Semana Santa cuando ya se actúe sobre la Plaza del Duque y otras zonas como son la Gavidia y la Concordia. Sí han dejado claro desde el Ayuntamiento que esta intervención será perfectamente compatible con el paso de las cofradías y que, en principio, no afectará a los itinerarios de las hermandades.