Cambios en el turno rotatorio del taxi en el aeropuerto tras las vacaciones

El lunes 1 de abril entrará en vigor una modificación del famoso turno rotatorio implantado desde el pasado mes de febrero en la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, ceñida a tarifas cerradas de entre 25,7 y 28,6 euros por trayecto ... y donde pesa la investigación promovida sobre la directiva de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, por presuntos delitos para acaparar supuestamente dicha parada.

El turno rotatorio fue aprobado por el consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi, con el voto a favor de todos los representantes salvo los de Solidaridad Hispalense, que se abstuvieron. Votaron a favor Unión Sevillana del Taxi y Élite Taxi Sevilla, así como los grupos políticos con representación plenaria (PP, PSOE, Vox y Podemos-IU), técnicos y representación de los consumidores.

No mucho antes, la Policía Nacional había arrestado a 26 taxistas entre los que figuraban los directivos de la asociación Solidaridad Hispalense; por presuntos delitos de coacciones, amenazas, daños y de organización criminal para acaparar el uso de la parada de taxis del aeropuerto, una investigación recaída en el Juzgado de Instrucción número cuatro.

Solidaridad Hispalense del Taxi, con sede en el propio aeropuerto de Sevilla, tiene recurrido por lo contencioso administrativo el acuerdo del calendario rotatorio en la parada.

Este turno rotatorio se basa en el calendario de descansos establecido para las licencias de taxi y se estructura en las cuatro letras que agrupan a las licencias operativas en la ciudad.

De este modo, todos los titulares de licencias tienen acceso a la parada de taxis del aeropuerto al menos cuatro días al mes, el consiguiente a cada día de descanso, con la posibilidad de disfrutar de hasta siete días adicionales, distribuidos equitativamente a lo largo del año. Durante el período vacacional de verano, se alternan tres letras en cada quincena para reforzar el servicio en momentos de alta demanda.

Ahora, más concretamente el 18 de agosto, el Instituto del Taxi ha dispuesto una modificación de este turno especial, conforme al acuerdo previo de julio del consejo de gobierno de este organismo, para permitir a partir del lunes 1 de septiembre el acceso de los taxistas a la parada del aeropuerto «durante los fines de semana, de acuerdo con la letra individual a la que corresponda, según el citado calendario» rotatorio, «con motivo de adecuar la oferta de taxi a la demanda existente tanto en el aeropuerto como en el resto de la ciudad».

La nueva disposición, así, permite desde el próximo lunes «el acceso a dicha parada los fines de semana a los taxistas de la letra individual que corresponda según lo determinado en el citado calendario rotatorio en las líneas sombreadas en su totalidad, por cuanto beneficiará a la ciudadanía en general y proporcionará a los titulares de licencia una mayor oportunidad laboral».

Según fuentes del sector del taxi, la medida se entiende como un «ajuste lógico» para acompasar la oferta del servicio y la demanda del mismo en el conjunto de la parada del aeropuerto y la ciudad, tras el periodo vacacional.