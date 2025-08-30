Suscríbete a
Cambios en el turno rotatorio del taxi en el aeropuerto tras las vacaciones

La modificación busca «adecuar la oferta a la demanda» durante los fines de semana

Parada de taxis en el aeropuerto de Sevilla
Parada de taxis en el aeropuerto de Sevilla VANESSA GOMEZ
Fernando Barroso Vargas

El lunes 1 de abril entrará en vigor una modificación del famoso turno rotatorio implantado desde el pasado mes de febrero en la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, ceñida a tarifas cerradas de entre 25,7 y 28,6 euros por trayecto ... y donde pesa la investigación promovida sobre la directiva de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, por presuntos delitos para acaparar supuestamente dicha parada.

