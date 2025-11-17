Suscríbete a
Cambio radical de tiempo en Sevilla: se marcha la lluvia y llega el frío polar con mínimas por debajo de los 5 grados

Ya no habrá riesgo de precipitaciones a partir del martes, jornada en la que comenzaría un notable descenso térmico

Imagen de una persona abrigada caminando por el centro de Sevilla durante una jornada de frío
Álvaro Galván

Terminan las lluvias en Sevilla tras varios días pasados por agua. Ha sido un fin de semana en el que el Ayuntamiento activó el Plan de Emergencias de la ciudad por la borrasca Claudia, la cual dejó centenares de incidencias en la ... capital hispalense. No obstante, el domingo se apreció una menor intensidad de las precipitaciones, sin que dicha jornada ni la de este lunes estén exentas de chubascos.

