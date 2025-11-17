Cambio radical de tiempo en Sevilla: se marcha la lluvia y llega el frío polar con mínimas por debajo de los 5 grados

Terminan las lluvias en Sevilla tras varios días pasados por agua. Ha sido un fin de semana en el que el Ayuntamiento activó el Plan de Emergencias de la ciudad por la borrasca Claudia, la cual dejó centenares de incidencias en la ... capital hispalense. No obstante, el domingo se apreció una menor intensidad de las precipitaciones, sin que dicha jornada ni la de este lunes estén exentas de chubascos.

Ahora bien, será a partir de este martes cuando se viva un panorama meteorológico mucho más estable en Sevilla, en el que predominarían los cielos despejados o poco nubosos y el frío. Y es que una masa de aire gélido que llegaría desde el Atlántico propiciaría un descenso considerable de las temperaturas mínimas.

Sin lluvia, pero con frío esta semana en Sevilla

Para empezar, observando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, la probabilidad de lluvias se mantendría en Sevilla, al menos, hasta la tarde de este lunes. De hecho, se ha activado la alerta amarilla hasta las 12.00 horas. En lo que respecta a las temperaturas, esas rondarían entre los 20 y los 11 grados. Ya el martes se apreciaría un descenso térmico que afectaría especialmente a las mínimas, que quedarían por debajo de los 10 grados para los próximos días. Asimismo, se esperan jornadas con cielos despejados o poco nubosos.

Pronóstico de Aemet para esta semana en Sevilla Aemet

De cara al fin de semana se mantendría un tiempo estable en la ciudad, aunque lo más llamativo sería un nuevo descenso térmico que dejaría mínimas de hasta 2 grados.

Teniendo en cuenta estas estimaciones, como las de eltiempo.es, para este lunes se espera una precipitación acumulada en Sevilla de 4.9 mm, aunque las lluvias desaparecerían a partir de por la tarde. El martes volvería a haber cielos despejados en la capital hispalense y, a partir del miércoles, comenzaría esa bajada de las temperaturas ya mencionada.

Pronóstico de eltiempo.es para esta semana en Sevilla eltiempo.es

A partir del viernes, ese descenso térmico sería aún más notable, tanto en las máximas como en las mínimas. Para el sábado y el domingo habría cielos algo más nubosos, pero sin riesgo de lluvia y con más sensación de frío.