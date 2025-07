Se cambia del Iryo al AVE para llegar a Sevilla y una vez en el tren le anuncian que no hay maquinista

Hay veces en que la realidad supera a cualquier ficción, especialmente en días como el de este martes, 1 de julio, jornada de inicio de vacaciones para miles de españoles en el que, una vez más, se ha producido un nuevo caos ferroviario en el corredor sur de las líneas de alta velocidad.

La caída de una catenaria en las inmediaciones de la localidad manchega de Villanueva de la Sagra ha provocado la cancelación y el retraso de más de 50 trenes de las diferentes operadoras (AVE, Ouigo e Iryo) que realizaban el trayecto entre Madrid y Andalucía.

En las estaciones afectadas -Atocha en Madrid, santa Justa en Sevilla, Córdoba, y María Zambrano en Málaga, los viajeros se acumulaban esperando a sus trenes, que han ido haciendo sus salidas hasta con cuatro horas de retraso, aparte de los que se cancelaron de forma definitiva.

Pero lo que muchos no se esperaban era lo sucedido en un tren AVE que desde Atocha tenía prevista su salida hacia Santa Justa a las 16.25 horas. Uno de los viajeros afectados se ha puesto en contacto con ABC para describir lo que para muchos se asemejaría más a un sketch cómico que a una situación real. Con billete para un Iryo que debería haber salido a las 13.55 y que permanecía demorado de forma indefinida, ha decidido comprar uno para el AVE que saldría a las 16.25. Para su sorpresa y una vez montados en el tren, han recibido por megafonía el mensaje de que no había maquinista, lo que denota no sólo el caos producido por los fallos técnicos, sino la nefasta gestión del servicio ferroviario que no ha sabido prever la falta de maquinistas para este tren en cuestión.

ABC

Los viajeros, hartos de las esperas prácticamente tirados en la estación de Atocha hasta que pudieron acceder a su AVE, no han podido reaccionar más que con risas desesperadas ante esta surrealista situación. Hasta el propio empleado de Renfe que ha dado el mensaje por megafonía daba la impresión de no creerse lo que estaba diciendo.

Tras más de hora y media de retraso y con el maquinista localizado, el AVE destino Sevilla ha partido de Atocha a las 18.10 horas. Ver para creer.

Más temas:

Trenes

AVE