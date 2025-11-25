Las calles Alfonso XII y José Gestoso de Sevilla estrenarán toldos este verano

Suscríbete a
A falta de tan sólo unos días para que el Ayuntamiento de Sevilla encienda el alumbrado navideño en más de 300 calles de la ciudad, el gobierno de José Luis Sanz ya trabaja en la disposición del entoldado de las principales vías comerciales del Casco ... Antiguo de la capital hispalense. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo acaban de finalizar los pliegos de la licitación que se publicará en los próximos días y en la que se busca una nueva empresa que se haga cargo de la fabricación y el montaje de las velas durante los próximos cuatro años. Es decir, en el periodo que va entre 2026 y 2029. Entre las grandes novedades que se incluyen en este nuevo contrato está la ampliación de espacios con sombra a las calles Alfonso XII y José Gestoso.

