Las calles Alfonso XII y José Gestoso de Sevilla estrenarán toldos este verano

A falta de tan sólo unos días para que el Ayuntamiento de Sevilla encienda el alumbrado navideño en más de 300 calles de la ciudad, el gobierno de José Luis Sanz ya trabaja en la disposición del entoldado de las principales vías comerciales del Casco ... Antiguo de la capital hispalense. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo acaban de finalizar los pliegos de la licitación que se publicará en los próximos días y en la que se busca una nueva empresa que se haga cargo de la fabricación y el montaje de las velas durante los próximos cuatro años. Es decir, en el periodo que va entre 2026 y 2029. Entre las grandes novedades que se incluyen en este nuevo contrato está la ampliación de espacios con sombra a las calles Alfonso XII y José Gestoso.

Según se indica en el desarrollo del expediente al que ha tenido acceso ABC de Sevilla, habrá 30 calles y espacios públicos del Centro que contarán con este sistema artificial de sombra a partir del próximo verano. En concreto, el listado está formado por Albareda, Alcaicería de la Loza, Alfonso XII, Almirante Bonifaz, Baños, Carlos Cañal, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colón, Jaén, José Gestoso, Lineros, O´Donnell, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, Regina, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán y Velázquez. A estas vías se sumarán las plazas del Duque y Jesús de la Pasión, la Campana y el Paseo Marqués del Contandero, para los que la Gerencia de Urbanismo dispone de los báculos y estructuras soporte de los sistemas de entoldado.

En total, Sevilla tendrá una superficie máxima de 8.841 metros cuadrados en la que se dispondrán estas velas, sin contar la Plaza Nueva, el Salvador, San Francisco o la Avenida de la Constitución, que pertenecen a un contrato diferente. En ellas se instalarán unos toldos fijos, a una distancia media de 75 centímetros de las fachadas, y que se montarán entre 6 y 12 metros de altura. Además, se aprovechará esta nueva licitación para sustituir los actuales anclajes mecánicos de los edificios por otros de tipo químico que son compatibles con la gran mayoría de materiales de construcción constitutivos de las fachadas. En ellos se colocarán estas velas con un sistema de lonas tensadas con hebillas de alta capacidad de carga para que se reduzca al máximo el empleo de cables de acero.

Un presupuesto de 1,7 millones

El contrato tendrá una duración de cuatro años (2026-2029), contando con un presupuesto de 1,7 millones de euros en total, a razón de 430.000 euros en cada una de las anualidades. El pliego señala, además, que la instalación de los toldos deberá iniciarse el 18 de mayo de 2026, una vez que finalicen las fiestas de la primavera de la capital hispalense, contando con un plazo de cinco semanas para dar por finalizados los trabajos. Por otro lado, será a partir del 19 de octubre del próximo año cuando se inicie el desmontaje de las estructuras, que se extenderá durante aproximadamente tres semanas. Es decir, de cara a los primeros días del mes de noviembre ya no quedarán lonas en las calles del Casco Antiguo, sustituyéndose a la vez por las luces que formarán parte del alumbrado navideño.

La fabricación de los toldos se realizará con tejidos microperforados de alta estabilidad frente a las elevadas temperaturas y deberán tener una máxima resistencia, protección solar y no ser inflamables, garantizando así que se dé cumplimiento a los requisitos en materia de seguridad. Para ello, se va a optar por un material de poliéster que tendrá un recubrimiento de PVC o de polietileno de alta densidad. En cuanto al color de las lonas, el mismo se definirá en la redacción del proyecto, eligiéndose el más conveniente entre los disponibles por el fabricante. Hasta ahora, el entoldado ha sido de un tono blanco o crema que también ayudaba a mitigar las altas temperaturas.