Se cae una rama de un ficus de la Plaza de San Pedro de Sevilla

El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla ha intervenido en la tarde de este domingo por la caída de una rama de ficus en una zona previamente acotada dentro de la Plaza de San Pedro de la capital hispalense. Según destacan desde el perfil de X de Emergencias Sevilla, afortunadamente de no ha afectado a personas. Tampoco, resaltan, se ha visto alterado el tráfico en la zona.

Según han informado desde Parques y Jardines, la caída de la rama se debe al fenómeno Summer Branch Drop (estrés térmico, imprevisible). No obstante, han recordado, estos árboles singulares «cuentan con inspecciones periódicas, riego de refuerzo en verano y sistemas de sujeción».

Si fue mucho más aparatoso el incidente de hace una semana en la Alameda. En la madrugada del lunes, dos personas resultaron heridas al caérsele encima una rama de grandes dimensiones mientras se encontraban sentados en una terraza de la zona. La causa de ese desprendimiento también fue ese estrés por calor, y no por falta de riego, según explicaron las mismas fuentes.

