Se cae un muro en el patio de los maestrantes de la obra contigua a la Maestranza de Sevilla

Un muro del edificio contiguo a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se ha caído este jueves durante las obras que se están llevando a cabo en dicho inmueble. Los restos del mismos han caído en el patio de los maestrantes durante ... las actuaciones que se están acometiendo para la construcción de 36 alojamientos para turistas en los números 10 y 11 del Paseo Cristóbal Colón, que linda con las instalaciones de la institución nobiliaria.

Cabe recordar que la sede de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla está enclavada en el número 12 del Paseo de Cristóbal Colón y es obra del arquitecto Aníbal González, principal referente del estilo regionalista andaluz de principios del siglo XX.

Precisamente la singularidad del edificio provocó las quejas de la Real Maestranza de Caballería, que no quería un edificio turístico de apartamentos junto a su sede, ya que consideraban que las actuaciones en el edificio colindantes podrían producirse daños de imposible o difícil reparación. Esta reclamación fue descartada y los promotores del edificio de nueva construcción consideraron las quejas planteando el diseño de fachada con una imagen «unitaria y reconocible» y con una «composición sobria» y una segunda planta con una «cubierta de teja a dos aguas».