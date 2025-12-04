Suscríbete a
Se cae un muro en el patio de los maestrantes de la obra contigua a la Maestranza de Sevilla

El incidente se ha producido este jueves y los restos han caído en la sede de la institución, obra del arquitecto Aníbal González

Restos del muro que se ha caído en el patio de los maestrantes
Restos del muro que se ha caído en el patio de los maestrantes ABC
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Un muro del edificio contiguo a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se ha caído este jueves durante las obras que se están llevando a cabo en dicho inmueble. Los restos del mismos han caído en el patio de los maestrantes durante ... las actuaciones que se están acometiendo para la construcción de 36 alojamientos para turistas en los números 10 y 11 del Paseo Cristóbal Colón, que linda con las instalaciones de la institución nobiliaria.

