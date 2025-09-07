Cae en la Macarena una rama de gran tamaño de un árbol sin que haya habido heridos
Ni el Ayuntamiento ni el 112 han recibido incidencias
Dos heridos leves al caer una rama de un árbol en la Alameda de Sevilla
Una rama de grandes dimensiones de un árbol de la especie conocida como sófora del Japón o acacia del Japón, se ha caído en la mañana de este domingo en la zona de la Ronda de Capuchinos, justo enfrente del Parlamento de Andalucía. A pesar de la aparatosidad, parece ser que en principio no ha habido ningún herido.
Fuentes del Ayuntamiento consultadas por ABC han informado de que no han recibido ninguna incidencia al respecto. Tampoco el servicio del 112 ha recibido ningún aviso especial sobre esta incidencia ni que haya ocasionado daños a algún ciudadano.
