Cae una cornisa en la calle Virgen de Setefilla de Sevilla El desprendimiento, ocurrido de madrugada en el barrio de Los Remedios, no dejó heridos

Un susto importante se ha vivido esta madrugada en la capital hispalense, cuando parte de una cornisa se desplomó en el número 10 de la calle Virgen de Setefilla.

El desprendimiento ocurrió de madrugada, en una zona residencial del barrio de Los Remedios, lo que evitó que hubiera transeúntes en ese momento. El trozo de cornisa que cayó tenía un tamaño considerable y, de haber alcanzado a alguna persona, las consecuencias podrían haber sido graves.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos municipales, que se están encargando de retirar los restos de la fachada en estos momentos y asegurar la zona para evitar nuevos desprendimientos.

El incidente se saldó sin heridos ni daños materiales, aunque ha obligado a intervenir a los servicios de limpieza para despejar la vía y restablecer la normalidad en la zona.

