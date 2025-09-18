Cae un árbol de grandes dimensiones en mitad de la Avenida Menéndez Pelayo

Un árbol de grandes dimensiones ha caído en la mañana de este jueves en la Avenida Menéndez Pelayo de Sevilla. El susto ha sido importante tanto para los viandantes que pasaban por la zona como para los conductores de los vehículos que atravesaban dicha vía, ya que las grandes ramas han cortado una parte de la acera donde se ubica el carril bici, afectando también a un trozo a la calzada, en dirección al Prado de San Sebastián.

Árbol cáido en la Avenida Menéndez Pelayo @andres_ps1

Según apunta el servicio de Emergencias 112 de Sevilla, se recibieron varios avisos alertando de la situación, ya que el árbol era de gran envergafura y dejó un carril y medio afectado, lo que provocó algunos atascos en plena hora punta.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Bomberos, Policía Local y 061, ya que al principio un ciclista podría tener algunas lesiones, aunque finalmente no se han tenido que lamentar heridos. En la zona está pendiente la retirada de las ramas y el tronco del enorme árbol.

