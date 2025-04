«Te voy a buscar a la residencia y te llevo en mi taxi a ver las luces de Navidad»

Este miércoles, a partir de las 18.00 horas, más de 500 personas, entre taxistas, personas mayores, niños enfermos y acompañantes, volverán brillar entre las luces de la Navidad con una carrera solidaria por el Centro de Sevilla en la que se vivirán algunos ... de los momentos más bonitos de estas fechas. Hasta 105 taxis harán viajes gratuitos y estarán al servicio de colectivos vulnerables con el fin de que puedan disfrutar del alumbrado navideño, una iniciativa que los propios conductores han apuntado como la «más gratificante» que han realizado.

Los organizadores de TaxiLuz hablaron de este asunto con mucho orgullo y dedicación. «Hace unos días estuve llamando a las residencias de personas mayores para organizar la llegada y escuché de fondo a una señora. Al principio no la entendí bien, pero luego pude comprender que lo que estaba diciendo es que quería repetir. Fue una de las personas que ya vivió la experiencia el año pasado y estaba comentando: 'Que yo voy otra vez, ¿eh?' Y por supuesto que irá. Se lo dije: 'te vamos a buscar y vamos a ver las luces'», señaló en un primer momento a este periódico Alejandro Cerrato, uno de los miembros de TaxiLuz.

Con una libreta con muchos nombres, y tratando de organizar todo junto a sus compañeras Cristina, Carmen y Jessica, Cerrato agradeció el apoyo de un montón de compañeros: «En esta ocasión van a venir taxistas nuevos, es decir, que no estuvieron el año pasado. Vienen de toda Sevilla, de Dos Hermanas, de un montón de puntos del Aljarafe. Están muy ilusionados por poder ayudar. Es bonito comprobar cómo se van organizando para que todo salga bien. Ya no es sólo el paseo que le vamos a dar a las personas mayores y niños enfermos, sino también el hecho de que queremos que sea un viaje muy bonito. Todos vamos a llevar en el taxi mantecados, gorros de Papá Noel, agua... Llevamos regalos. Lo que necesiten, ahí estaremos. Es muy emocionante. Piense que en la mayoría de los casos son personas que no salen a la calle. Las personas mayores esperan este día como algo muy especial en sus vidas. Cuando se van montando en el taxi, te van contando sus cosas. Es bonito ver cómo se han preparado para el día. El miércoles, quedaremos a las 15.45 en el Polígono San Pablo para decorar los vehículos, y a partir de ahí, pasaremos a buscar a los niños y a las personas mayores«.

El recorrido por el Centro de Sevilla El recorrido será el siguiente: Avenida de la Rabida, Puerta Jerez, San Gregorio, Miguel de Mañara, Puerta del Alcázar, Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, Paseo Colón, Torneo, Alameda de Hércules, Trajano, Plaza del Duque, Campana, Laraña, Almirante Apodaca, Plaza Ponce de León y Puerta Osario.

Esta iniciativa solidaria, que nació en Madrid hace ya casi 10 años, cumple su tercer año de manera consecutiva en Sevilla. En 2021 fueron 75 taxis los que formaron una larga 'caravana de la ilusión'; después, el año pasado, un centenar de vehículos lograron acercar la Navidad a unas 400 personas, una cifra que en esta ocasión se quiere volver a superar. «Esto es de todos y así nos lo debemos tomar. Poder hacer esta carrera una vez al año creo que también es un regalo para nosotros. Llevamos dos meses con la organización de este evento. Hemos hecho rifas para poder comprar los regalos». Bajo el lema 'Somos taxi, somos luz', el sector espera que esta experiencia vaya a más año a año con la colaboración de otros tantos compañeros. Aunque el número de licencias ha bajado, desde el colectivo se quiere posicionar la «carrera más bonita» como un hecho normal y habitual en cada Navidad en Sevilla para el disfrute de personas con dificultades.