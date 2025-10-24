El bulo sobre la limpieza de la balaustrada de la Plaza de España de Sevilla

Las redes sociales son un perfecto altavoz para que los ciudadanos denuncien los errores o la falta de protección de su patrimonio artístico -que es de todos- por parte de las autoridades competentes, al igual que lo son para presumir del mismo y promocionarlo. Son, ... demasiadas veces quizá, un foro alimentado por los bulos. El Ayuntamiento de Sevilla ha querido defenderse del último en que los usuarios de X le han acusado, ya no del supuesto mal estado de la balaustrada de la Plaza de España, sino de los métodos que se emplean para su limpieza y mantenimiento.

En respuesta, el Ayuntamiento ha difundido un vídeo en la misma red social explicando cómo es el procedimiento utilizado para el mantenimiento de los elementos más delicados de la monumental plaza diseñada por Aníbal González para la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929. Primero, el equipo de José Luis Sanz informó de que las fotografías utilizadas en las críticas son antiguas, y que para nada la zona donde se está actuando «no se encuentra en esas condiciones». En ese mismo mensaje, pedía a los usuarios que «por favor, publiquemos con responsabilidad, contraste y siempre siguiendo la información de fuentes oficiales».

Ante las réplicas de los tuiteros, este viernes ha publicado un vídeo en el que se insiste que los técnicos limpian la balaustrada con «métodos estudiados y controlados», además de tener localizadas las zonas más vulnerables para realizar en ellas un trato especial.

⁉️¿Sabías que la Plaza de España cuenta con un servicio de conservación y restauración a diario?



En ningún caso, abunda el vídeo, no se emplean técnicas invasivas. Según indica el mensaje, la plaza cuenta con un servicio de conservación y restauración a diario y en estos momentos se están realizando labores de limpieza extraordinarias.

Continúa la descripción del vídeo que en diciembre del año pasado acabaron los trabajos de consolidación de toda la balaustrada cerámica de la Avenida Isabel la Católica y, tras la actual actuación de limpieza, se continuará con la reparación y reconstrucción de elementos dañados en otras zonas.