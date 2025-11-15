La borrasca Claudia deja casi 300 incidencias en Sevilla este sábado, de inundaciones a socavones

El aviso naranja activado en Sevilla para este sábado 15 de noviembre ha cumplido lo que prometía. Las fuertes lluvias registradas durante la jornada han dejado 289 incidencias en la provincia, la segunda de toda Andalucía en la que el temporal ha dejado ... más consecuencias, solamente por detrás de Huelva, con 319 incidencias.

Las inundaciones han marcado buena parte de las mismas, con anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, al igual que balsas de agua acumulada mayoritariamente en carreteras secundarias. Sin embargo, una importante balsa de agua en la A-49 provocó a eso de las 12.30 horas un accidente en el kilómetro 18, en sentido Huelva, a la altura del término municipal de Sanlúcar la Mayor. El vehículo impactó contra la mediana de la autovía sin heridos, aunque obstaculizó el carril izquierdo con las consiguientes retenciones de hasta dos kilómetros, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

Otro fenómeno responsable de numerosas incidencias ha sido el fuerte viento que ha acompañado a la lluvia durante la jornada, con rachas que activaron el aviso amarillo. Esto generó caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales. La capital hispalense ha sido un buen ejemplo de estos casos. Un árbol de medianas dimensiones se desprendió y cayó sobre la calzada en la avenida Cardenal Bueno Monreal, en el barrio del Porvenir. El tráfico se vio afectado por el incidente con retenciones en la circulación durante la tarde. La intervención de Bomberos y Policía Local permitió la retirada del árbol y el restablecimiento del tráfico.

El árbol caído en Cardenal Bueno Monreal Ayuntamiento

Todo esto ocurrió después de que en la noche del viernes ya tuvieran que activarse desvíos de tráfico en la SE-20 en el sentido desde la entrada por la A-4 hasta el cruce de Valdezorras por la aparición de un gran socavón en la carretera que impide que los coches puedan circular por la misma.

Un enorme socavón

Sin embargo, la consecuencia más llamativa del temporal en la provincia tuvo lugar en la A-433, a la altura del municipio de El Castillo de las Guardas. Las intensas precipitaciones acumuladas provocaron que la carretera colapsase y se derrumbara, cortando por completo el tráfico. La grieta, que partía la carretera en dos, provocó la caída de un vehículo en el que circulaban cuatro personas, que fueron atendidos por los profesionales sanitarios. Bomberos, Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras acordonaron el perímetro, cerraron la vía y desviaron el tráfico, que previsiblemente pasará un tiempo cortado en esa zona mientras se evalúan los daños y se repara la vía.

Las incidencias se han multiplicado en municipios de la Sierra Norte o sus estribaciones, como La Puebla de los Infantes, Constantina o Castilblanco de los Arroyos. En esta localidad, varios ocupantes de vehículos tuvieron que ser rescatados tras quedar atrapados en el camino de la Ermita de San Benito debido a inundaciones desencadenadas por la lluvia. Los servicios operativos desplazados hasta la zona asistieron a las personas afectadas, mientras que la Policía Local advirtió a los vecinos de la localidad en un comunicado de urgencia de que no salieran de casa con sus vehículos salvo que fuera imprescindible ante la imposibilidad de circular con normalidad.

Las carreteras sevillanas se convirtieron en piscinas EFE

Ríos y arroyos desbordados en distintos puntos como San Nicolás del puerto, Carmona o El Ronquillo han dado lugar a inundaciones que han activado el nivel rojo de aviso de la Dirección General de Tráfico (DGT). El Ayuntamiento de Alcalá del Río informó durante la tarde del corte de la carretera entre San Ignacio del Viar y Burguillos por el desbordamiento del arroyo Herrero. Así hasta prácticamente alcanzar las tres centenas de incidencias.

El pronóstico de la Aemet para este domingo 16 de noviembre, aun sin avisos por agua ni viento, es de prácticamente el 100% de posibilidad de lluvia y tormenta entre las 6.00 y las 18.00 horas, descendiendo por la tarde noche.