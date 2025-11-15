Suscríbete a
La borrasca Claudia deja casi 300 incidencias en Sevilla este sábado, de inundaciones a socavones

Una gran grieta en la A-433 a la altura de El Castillo de las Guardas es la imagen de mayor impacto en una jornada en la que ningún punto de la provincia se salvó de las fuertes lluvias y rachas de viento

El temporal de lluvia provoca el colapso de la A-433 a la altura de El Castillo de las Guardas

La borrasca Claudia provoca la caída de un árbol en la avenida Cardenal Bueno Monreal

La carretera de El Castillo de las Guardas, partida en dos por la lluvia
Pepe Trashorras

El aviso naranja activado en Sevilla para este sábado 15 de noviembre ha cumplido lo que prometía. Las fuertes lluvias registradas durante la jornada han dejado 289 incidencias en la provincia, la segunda de toda Andalucía en la que el temporal ha dejado ... más consecuencias, solamente por detrás de Huelva, con 319 incidencias.

