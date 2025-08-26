Bono Sevilla en septiembre 2025: cómo solicitarlo y comercios donde usarlo

El Bono Sevilla es una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que permite comprar con descuento en comercios, bares, restaurantes y servicios de la ciudad.

Cada bono tiene un valor superior al precio de compra, de manera que el Ayuntamiento subvenciona parte del gasto, fomentando el consumo local y apoyando a los establecimientos sevillanos.

Cuándo y cómo se solicita

Los bonos estarán disponibles desde el 2 de septiembre de 2025 a las 09:00 horas hasta fin de existencias, y podrán canjearse desde el mismo día a partir de las 16:00 hasta el 1 de octubre de 2025.

Podrán adquirirlos todas las personas mayores de 18 años empadronadas en Sevilla capital. La compra máxima será de 5 bonos por DNI, y el nombre del adquirente deberá coincidir con el del DNI.

Cada bono tiene un precio de 15 euros y un valor de compra en tienda de 25 euros, siendo los 10 euros de diferencia subvencionados por el Ayuntamiento. Los bonos se podrán utilizar únicamente en compras con valor igual o superior a 25 euros.

Lo que sí hay que tener en cuenta es que el importe del bono no se devuelve.

Comercios adheridos

El Ayuntamiento ha publicado un listado completo de los comercios adheridos al Bono Sevilla 2025. Entre ellos destacan:

Establecimientos de Bono Sevilla Agencias de viajes: Viajes Todotravel

Moda y complementos: El Vestidor de Concha, Escarabajo, Gago, Galbarro, Isadora, Karla Zapatos...

Peluquería / Barbería: Encarna Moreno, La Boutique del Cabello, Bravo Estilistas...

Bares y restaurantes: Freiduría Bahía, Izakaya Wasabi Sushi, Just Good, Restaurante Mexicano La Chaparrita...

Servicios: A Toda Plancha Tintorería, Taller de Bicicletas, Tintorerías Esmo...

Joyerías: Joyería Macareno Montoro Joyeros, Atreo...

La lista completa de comercios adheridos puede consultarse en la web oficial del Bono Sevilla 2025.

El bono Sevilla se compra de forma fácil a través de su pagina web. Tan solo habrá que tener el DNI a mano y rellenar con nuestros datos personales. Teniendo en cuenta que serán muchos los sevillanos que esperen su bono, es aconsejable entrar en el web unos minutos antes.

Pasos para comprar el Bono Sevilla Entrar en la web del Bono Sevilla y hacer clic en «comprar bonos».

Introducir DNI y fecha de nacimiento, y completar la compra.

Recibirás un bono con código QR, listo para usar en los comercios adheridos.

Se pueden acumular varios bonos del mismo titular en una compra, pero no se pueden mezclar bonos de distintos titulares, ni fraccionar su importe.